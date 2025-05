„Ihr seid die Größ­ten! So was haben wir noch nie gese­hen, ein Gast aus Deutsch­land! Wir sind extra aus Linz gekom­men! So toll sor­tiert und eine gro­ße Viel­falt!“ Das waren nur eini­ge Reak­tio­nen zum Floh­markt des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt, der am Sams­tag 24.5.2025 wohl alle Rekor­de geschla­gen hat. Vor­sit­zen­der Kurt Viert­bau­er und Bert Bin­der als „Floh­markt­chef” und Haupt­ver­ant­wort­li­cher haben mit ihrem über 40 köp­fi­gen Team wie­der tol­le Arbeit geleis­tet und am Are­al der Fir­ma Mar­git und Her­bert Für­lin­ger in der Mül­ler­bach­stra­ße Gschwandt/Baumgarten einen Floh­markt der Super­la­ti­ve auf­ge­baut. Von der Beklei­dungs­ab­tei­lung, über Schmuck­bou­tique, Elek­tro­ab­tei­lung, Geschirr-und Kera­mik­fach­ab­tei­lung, Bücher­groß­ab­tei­lung, Bil­der- und Rah­men­ab­teil, Lam­pen- und Gar­ten­ab­tei­lung und eini­ges mehr war vor­han­den. Für den beson­de­ren Glanz des Floh­mark­tes sorg­te wie­der die Genuss­ecke mit Spei­sen und Geträn­ke und einem Kuchen, und Tor­ten­buf­fet mit über 30 ver­schie­de­nen Gus­to­stü­ckerln. Trau­di, Inge und Karl konn­ten dem Ansturm auf das Kuchen­buf­fet kaum Herr werden.

Hun­der­te Floh­markt­be­geis­ter­te stürm­ten ab 7:00 Uhr früh das Gelän­de des Floh­mark­tes und kauf­ten und feilsch­ten was das Zeug hielt. Wenn auch die Floh­markt­ar­bei­ter, die Frei­tag beim Her­rich­ten und Sams­tag beim flei­ßi­gen Ver­kauf und anschlie­ßen­dem Weg­räu­men alle samt fix und fer­tig waren, bestä­tig­te der Erfolg wie­der ein­mal, dass sich die Mühe aus­ge­zahlt hat und so der Pen­sio­nis­ten­ver­ein Gschwandt wie­der für sei­ne Mit­glie­der beacht­li­ches geleis­tet hat. Gemein­sam sind wir stark ist nicht nur eine Flos­kel, son­dern die Stär­ke einer funk­tio­nie­ren­den Gemein­schaft im Pen­sio­nis­ten­ver­ein der Orts­grup­pe Gschwandt. Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on zu die­sem hart erar­bei­ten­den Erfolg!