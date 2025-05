Nach alter Tra­di­ti­on wur­de heu­te, Mitt­woch 30.4.2025 der Mai­baum Traun­kir­chen, vom Wald­cam­pus gespen­det, in die Orts­mit­te Traun­kir­chen mit zwei wun­der­schö­nen Nori­ker Pfer­den mit Namen Moritz und Goli­ath, Besit­ze­rin Frau Caro­li­ne Kien­ber­ger aus Bad Ischl (sie bie­tet ihre Dienst­leis­tun­gen für Hoch­zei­ten, Kut­schen­fahr­ten und auch div. Brauch­tums­pfle­ge wie Mai­baum­trans­port an) und ihren zwei Hel­fern trans­por­tiert. Der über zwan­zig Meter lan­ge Baum wur­de von den Schü­le­rin­nen und Schü­lern des Wald­cam­pus (forst­li­che Ausbildungsstätte/Bfw) fach­ge­recht gefällt, gerückt und hän­disch ent­rin­det. An der Spit­ze wur­de ein Wip­fel­baum ange­bracht, der Baum auf lenk­ba­ren Trans­port­wä­gen befes­tigt und die bei­den Nori­ker Pfer­de angespannt.

Dann setz­te sich der Fest­zug mit allen betei­lig­ten Schü­le­rin­nen, Schü­ler, Leh­rern und Bekann­ten in Bewe­gung. Beglei­tet von einem Blä­ser Quar­tett ging es am Bahn­hof Traun­kir­chen vor­bei, über die kurz gesperr­te Bun­des­stra­ße in Rich­tung Orts­mit­te Traun­kir­chen. Am Weg schloss sich auch die gesam­te Volks­schu­le Traun­kir­chen dem Zug an. Im Ort ange­kom­men wur­de der Mai­baum mit teil­wei­se Mus­kel­kraft und auch einem Pro­fi der Gemein­de mit dem Stap­ler auf den Platz vor dem Musik­pa­vil­lon gebracht. Dort über­gab Direk­tor DI Cle­mens Weich­bold den gespen­de­ten Baum samt Mai­baum­schild an Bür­ger­meis­ter Ing. Chris­toph Schragl. Nach geta­ner Arbeit und unfall­frei­en Trans­port wur­den alle Betei­lig­ten auf Speis und Trank ein­ge­la­den. Zur Freu­de von Bgm. Schragl war auch eine Abord­nung der Nach­bar­ge­mein­de Alt­müns­ter mit Bgm. Mar­tin Pel­zer und natür­lich Gemein­de­ver­tre­ter aus Traun­kir­chen und vie­le Bekann­te vor Ort. Der Mai­baum wur­de am Nach­mit­tag noch tra­di­ti­ons­ge­mäß mit Krän­zen und Bän­dern geschmückt und um 17:00 Uhr auf­ge­rich­tet. Ein Hoch dem ers­ten Mai und dem wun­der­ba­ren Brauch des Maibaumaufstellen.

Hin­weis noch auf Sams­tag 10.Mai 2025: Da fin­det am Wald­cam­pus Traun­kir­chen das all­jähr­li­che Mai­wip­fel­fest der Forst­fach­schu­le statt. Beginn um 9:00 Uhr und Ende 18:00 Uhr. Das Fest ist auch gleich­zei­tig ein Tag der offe­nen Tür für alle Inter­es­sier­ten aus nah und fern und spe­zi­ell für poten­ti­el­le neue Schü­le­rin­nen und Schüler.