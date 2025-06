Am Diens­tag ist im Gemein­de­ge­biet von Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see eine 28-jäh­ri­ge Teil­neh­me­rin eines Klet­ter­kur­ses schwer ver­letzt wor­den. Die Frau aus Vor­arl­berg stürz­te beim Vor­stieg etwa vier bis fünf Meter ab und wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflogen.

Fortgeschrittenenkurs am Wiesberghaus

Die 28-Jäh­ri­ge nahm seit dem 15. Juni 2025 gemein­sam mit drei wei­te­ren Per­so­nen an einer Klet­ter­aus­bil­dung für Fort­ge­schrit­te­ne teil. Aus­bild­ner des Kur­ses war ein 54-jäh­ri­ger Mann aus Graz. Die Aus­bil­dungs­grup­pe hielt sich im Bereich des Wies­berg­hau­ses im Gemein­de­ge­biet von Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see auf.

Am Abend des 17. Juni 2025 plan­te die Grup­pe die Tour für den nächs­ten Tag. Als Ziel wur­de die Klet­ter­rou­te „Was­ser­ril­len­pfei­ler“ aus­ge­wählt. Auf­grund der bis­he­ri­gen Leis­tung der 28-Jäh­ri­gen und ihrer Vor­kennt­nis­se ent­schied der Übungs­lei­ter, sie in einer Zwei­er­seil­schaft als Vor­stei­ge­rin einzusetzen.

Sturz beim Versuch, einen Bohrhaken zu erreichen

Am 18. Juni gegen 10:20 Uhr stie­gen zunächst der Aus­bild­ner und zwei Kurs­teil­neh­mer in einer Drei­er­seil­schaft in die Rou­te ein. Kurz dar­auf folg­ten die 28-Jäh­ri­ge und ihr Klet­ter­part­ner in einer Zwei­er­seil­schaft. Nach­dem die ers­te Seil­län­ge bewäl­tigt war, hör­te die Drei­er­grup­pe einen Schrei. Die Vor­arl­ber­ge­rin lag auf einem klei­nen Rasen­band unter­halb der Kletterroute.

Der 54-Jäh­ri­ge seil­te sich sofort zu ihr ab, leis­te­te Ers­te Hil­fe und setz­te den Not­ruf ab. Die Frau war ansprech­bar, klag­te jedoch über star­ke Schmer­zen. Sie gab an, einen Bohr­ha­ken fast über­klet­tert bezie­hungs­wei­se zu spät gese­hen zu haben. Der Haken befand sich auf Hüft­hö­he, aller­dings eini­ge Meter aus der direk­ten Klet­ter­li­nie. Beim Ver­such, die­sen zu errei­chen, sei sie aus­ge­rutscht und rund vier bis fünf Meter abgestürzt.

Rettung mit Notarzthubschrauber

Die ver­letz­te Klet­te­rin wur­de von der Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers mit einem Tau gebor­gen und schwer ver­letzt in ein Kran­ken­haus geflogen.

Quel­le: LPD OÖ