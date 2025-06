In Scharn­stein ist am Mitt­woch­nach­mit­tag ein Arbei­ter von einer Lei­ter gestürzt.

“Bei Arbei­ten an der Decke eines Gebäu­des am 11. Juni 2025 kurz nach Mit­tag in Scharn­stein, woll­te ein 21-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den mit einem elek­tri­schen Fuchs­schwanz ein Holz durch­sä­gen. Dabei ver­häng­te sich das Säge­blatt und er stürz­te von der Alu­lei­ter. Da der Est­rich vor den Arbei­ten her­aus­ge­stemmt wor­den war, fiel er unglück­lich auf die Betonkante.

Der Mann wur­de nach der Erst­ver­sor­gung der Besat­zung des Not­arzt­hub­schrau­bers von der Ret­tung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung