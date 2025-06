Zwei fünf­jäh­ri­ge Kin­der sind am Sams­tag­nach­mit­tag bei einem Fahr­rad­un­fall an einer unüber­sicht­li­chen Haus­ecke zusam­men­ge­sto­ßen. Bei­de wur­den ver­letzt, eines davon muss­te per Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflo­gen werden.

Unfall an uneinsichtiger Hausecke

Der Unfall ereig­ne­te sich am 31. Mai 2025 gegen 17:45 Uhr. Ein fünf­jäh­ri­ger Bub und ein gleich­alt­ri­ges Mäd­chen waren im Bezirk Gmun­den mit ihren Fahr­rä­dern unter­wegs, als sie an einer unüber­sicht­li­chen Haus­ecke fron­tal zusammenstießen.

Beide Kinder verletzt

Bei­de Kin­der tru­gen zum Unfall­zeit­punkt einen Fahr­rad­helm. Sie zogen sich Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des zu. Ein Kind wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in das Unfall­kran­ken­haus Linz gebracht, das ande­re per Ret­tungs­wa­gen ins Pyhrn-Eisen­wur­zen Kli­ni­kum Kirchdorf.