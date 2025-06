Zur Eröff­nung der Frei­luft-Wett­kampf­sai­son konn­ten die SVV-Talen­te Top-Erfol­ge ver­bu­chen! Wäh­rend die älte­ren Schwim­mer des SV Vöck­la­bruck beim 2. Int. Raiff­ei­sen Schwimm-Mee­ting in St. Johann in Tirol von 29.05. bis 01.06. mit Top­leis­tun­gen glänz­ten, zeig­ten die Jüngs­ten zeit­gleich beim 20. Int. Ohe-Swim-Mee­ting in Hen­gers­berg (Deutsch­land) ihr Talent. Eine Woche spä­ter stand am Pfingst­wo­chen­en­de das tra­di­tio­nell stark besetz­te 52. Int. Swim­ci­ty Wels Mee­ting am 07./08.06. am Pro­gramm – eben­falls mit vie­len Medail­len­er­fol­gen. Am Ende stan­den nach 2 Wochen­en­den und 3 Bewer­ben 29 Gold‑, 18 Sil­ber- und 11 Bron­ze­me­dail­len auf dem Kon­to der SVV-Schwimmer.

Star­ker Frei­luft Sai­son-Auf­takt in St. Johann

Beim sehr gut besetz­ten Mee­ting in Tirol hol­te sich die 12-jäh­ri­ge Mag­da­le­na Burg­stal­ler in der AK 5 vier­mal Gold und drei­mal Sil­ber. Sie bewies mit Podest­plät­zen in allen Schwimm­la­gen ihre beein­dru­cken­de Viel­sei­tig­keit. Eben­falls in der AK 5 star­te­te der gleich­alt­ri­ge Mihail Cris­tea der sich drei Gold- und eine Sil­ber­me­dail­le sicher­te. Mit zwei vier­ten Plät­zen ver­säum­te er nur knapp wei­te­re Medaillenerfolge.

Der 14 Jah­re alte Dani­el Leit­ner domi­nier­te sei­ne Alters­klas­se (AK 3) mit vier Gold­me­dail­len über die Frei­stil­stre­cken und 50 m Schmet­ter­ling. Mit einer 100% per­sön­li­chen Best­zei­ten­quo­te ließ er damit auch der älte­ren Kon­kur­renz kei­ne Chan­ce. Über 50 m Frei­stil schramm­te er außer­dem nur knapp 3 Zehn­tel­se­kun­den am Limit für die Euro­pean Youth Olym­pic Games (EYOF) vor­bei. Jahr­gangs- und Ver­eins­kol­le­ge Arthur May­er zeig­te hin­ge­gen star­ke Leis­tun­gen auf den län­ge­ren Schmet­ter­lings- und Lagen­di­stan­zen: Zwei­mal Gold, sowie je ein­mal Sil­ber und Bron­ze lau­te­te sei­ne Endbilanz.

Pau­la Klein hol­te in der AK 6 bei den 11-jäh­ri­gen drei Gold- und eine Sil­ber­me­dail­le mit schnel­len Zeiten.

Tobi­as Haberl (Jg. 2008) schwamm in der AK 2 zu drei­mal Sil­ber. In der AK 3 schaff­te die 15 Jah­re alte Sophie Burg­stal­ler am letz­ten Wett­kampf­tag über 100 m Frei­stil und 200 m Lagen noch zwei­mal den Sprung auf das Podest.

Das Team hol­te in Tirol ins­ge­samt 16 Gold‑, 9 Sil­ber- und 3 Bron­ze­me­dail­len – eine her­aus­ra­gen­de Bilanz.

Nach­wuchs trumpft in Hen­gers­berg auf

Auch die Jüngs­ten des Ver­eins stan­den den Älte­ren beim Mee­ting in Hen­gers­berg / Deutsch­land in nichts nach. Mag­da­le­na Kainz (9 Jah­re) sorg­te mit fünf Gold- und einer Sil­ber­me­dail­le für eine Top-Bilanz. Sie gewann unter ande­rem über die lan­gen 200 m Frei­stil und 200 m Rücken.

Mit Top­leis­tun­gen über­zeug­te auch der gleich­alt­ri­ge Bal­int Bako mit drei Gold‑, einer Sil­ber- und einer Bronzemedaille.

Sei­ne 7‑jährige Schwes­ter Esz­ter Bako run­de­te den erfolg­rei­chen Auf­tritt ab – sie sicher­te sich den ers­ten Platz im Rah­men­be­werb, dem Ein­la­gen­schwim­men mit Flos­sen und Brett.

Ins­ge­samt gin­gen beim Ohe-Swim-Mee­ting somit 8 Gold‑, 2 Sil­ber- und 1 Bron­ze­me­dail­le an den SV Vöcklabruck.

Medail­len­re­gen beim 52. Int. Swim­ci­ty Wels Meeting

Beim 52. Int. Swim­ci­ty Wels Mee­ting über­zeug­ten die Ath­le­ten des Schwimm­ver­eins Vöck­la­bruck mit zahl­rei­chen Medail­len und star­ken Leis­tun­gen. In der All­ge­mei­nen Klas­se hol­te sich Johan­na Maak Gold über 100 m Rücken sowie Bron­ze im Fina­le über 50 m Rücken. Zusätz­lich ergat­ter­te sie noch zwei wei­te­re Male einen heiß begehr­ten Final­platz über 50 m Schmet­ter­ling (Platz 6) und 50 m Frei­stil (Platz 7). Ihre Schwes­ter Maria Maak durf­te sich über eine Son­der­aus­zeich­nung für die bes­te Ein­zel­leis­tung im Jg. 2010 freu­en, wel­che sie mit einer star­ken Zeit über 50 m Frei­stil an Land zog. Mit die­ser Zeit qua­li­fi­zier­te sie sich auch für das Halb­fi­na­le der bes­ten 16 Schwim­me­rin­nen, und hol­te dort den star­ken 13. Rang.

Karo­li­ne Drack (Jg. 2013) sicher­te sich in der Klas­se Schü­ler II sou­ve­rän Gold über 100 m Schmet­ter­ling. Eben­falls ganz oben auf dem Podest stand der 9‑jährige Moritz Edtho­fer mit Gold über 50 m Brust. Einen Sieg ergat­ter­te auch der 14-jäh­ri­ge Arthur May­er in der Schü­ler I Klas­se über 100 m Schmet­ter­ling; zusätz­lich bewies er sei­ne Viel­sei­tig­keit mit zwei Bron­ze­me­dail­len über 100 m Brust und 100 m Freistil.

Der 11 Jah­re alte Jakob Edtho­fer glänz­te mit drei Sil­ber­me­dail­len (50 m Schmet­ter­ling, 50 m Brust, 100 m Brust) und einer Bron­ze­me­dail­le über 50 m Rücken. Als I‑Tüpfelchen qua­li­fi­zier­te er sich für das heu­er erst­mals aus­ge­tra­ge­ne 50 m Frei­stil Kin­der Fina­le gegen älte­re Kon­kur­renz, wo er einen star­ken 5. Platz erschwamm. Zwei Sil­ber­me­dail­len über 50 m und 100 m Brust sicher­te sich die 12-jäh­ri­ge Han­nah Motz. Im Jg. 2013 über­zeug­te Mihail Cris­tea mit Sil­ber über 50 m Schmet­ter­ling. Je ein­mal Sil­ber und Bron­ze erkämpf­te Nazar Muli­arch­uk (Jg. 2015), wäh­rend Bal­int Bako (Jg. 2016) mit einer Bron­ze­nen den Sprung auf das Podest schaffte.

In der Staf­fel 4 × 50 m Frei­stil Gemischt Kin­der hol­ten Jakob Edtho­fer, Mihail Cris­tea, Han­nah Motz und Mag­da­le­na Burg­stal­ler nach einem span­nen­den Ren­nen als krö­nen­den Abschluss die Bron­ze­me­dail­le nach Vöck­la­bruck. Bron­ze für Vöcklabruck.

Die Gesamt­aus­beu­te in Wels für das SVV-Team lau­te­te somit 5x Gold, 7x Sil­ber und 7x Bronze.

2 Wochen­en­den, 3 Mee­tings, 58 Medail­len: Der SV Vöck­la­bruck darf auf einen äußerst erfolg­rei­chen Start in die Frei­luft-Schwimm­sai­son zurückblicken.