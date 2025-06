Ein bedeu­ten­des Kapi­tel in der Geschich­te der Sport­uni­on Gmun­den ging am Mitt­woch dem 11. Juni 2025 zu Ende. Im Rah­men der Gene­ral­ver­samm­lung über­gab der lang­jäh­ri­ge Obmann Rudolf Aigner, nach 16 Jah­ren enga­gier­ter Ver­eins­füh­rung, das Amt an Sabi­ne Rosen­au­er. Sei­ne Obmann­schaft, die im Jahr 2009 begann, war geprägt von kon­ti­nu­ier­li­chem Wachs­tum, sport­li­chem Erfolg und einem star­ken Gemeinschaftsgeist.

Mit rund 900 Mit­glie­dern zählt die Sport­uni­on Gmun­den zu den größ­ten und aktivs­ten Sport­ver­ei­nen der Regi­on. In ins­ge­samt 10 Sek­tio­nen sowie in einer Viel­zahl an belieb­ten Fit­ness­kur­sen wie Zum­ba und Yoga, bie­tet der Ver­ein ein breit­ge­fä­cher­tes Sport­pro­gramm für alle Alters­grup­pen. Dabei rich­tet sich das Ange­bot sowohl an ambi­tio­nier­te Sport­le­rin­nen und Sport­ler als auch an gesund­heits­be­wuss­te Frei­zeit­ak­ti­ve. Der Ver­ein ist damit eine tra­gen­de Säu­le des sport­li­chen Lebens in Gmun­den und Umgebung.

Sabi­ne Rosen­au­er, die nun den Vor­sitz über­nimmt, ist kein neu­es Gesicht im Ver­ein. Seit über fünf Jah­ren lei­tet sie mit gro­ßem Enga­ge­ment die Sek­ti­on “Muh­fit”, die vor zehn Jah­ren gegrün­det wur­de und seit­her ste­tig gewach­sen ist. Mit ihrer Erfah­rung, Lei­den­schaft für den Sport und einem star­ken Fokus auf das Mit­ein­an­der bringt sie bes­te Vor­aus­set­zun­gen für ihre neue Rol­le mit.

Im Rah­men der Gene­ral­ver­samm­lung wur­de auch ein neu­er Vor­stand für die kom­men­den zwei Jah­re gewählt. Neben den for­ma­len Beschlüs­sen stand zudem die Aner­ken­nung ver­dien­ter Mit­glie­der im Mit­tel­punkt des Abends. Zahl­rei­che lang­jäh­ri­ge Ver­eins­ak­ti­ve wur­den für ihren Ein­satz geehrt. Ihre Leis­tun­gen tra­gen maß­geb­lich zur posi­ti­ven Ent­wick­lung der Sport­uni­on Gmun­den bei.

Zu die­sem beson­de­ren Anlass waren auch zahl­rei­che Ehren­gäs­te vor Ort: Der Bür­ger­meis­ter der Stadt Gmun­den Ste­fan Krapf, der Bür­ger­meis­ter der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter Mar­tin Pel­zer, der Prä­si­dent der Sport­uni­on Ober­ös­ter­reich Kon­su­lent Franz Schie­fer­mair, Sport­re­fe­rent Maxi­mi­li­an Att­wen­ger, sowie der ehe­ma­li­ge Bür­ger­meis­ter von Gmun­den und lang­jäh­ri­ge Obmann der Sport­uni­on Gmun­den Heinz Köppl, wür­dig­ten in ihren Anspra­chen die Leis­tun­gen Rudolf Aigners und gra­tu­lier­ten Sabi­ne Rosen­au­er zu ihrer neu­en Funktion.

Die Ver­ant­wort­li­chen der Sport­uni­on beto­nen, dass für jede und jeden, ob jung oder alt, ein pas­sen­des Ange­bot dabei ist. Sie laden alle Inter­es­sier­ten herz­lich zu einem unver­bind­li­chen Schnup­per­trai­ning in der Sport­art oder im Kurs ihrer Wahl ein. Der Ver­ein legt gro­ßen Wert auf Offen­heit und Gemeinschaftssinn.

Beson­de­rer Dank gilt Rudolf Aigner, der den Ver­ein über vie­le Jah­re hin­weg mit viel Enga­ge­ment und Herz­blut geführt hat. Unter sei­ner Lei­tung konn­te die Sport­uni­on Gmun­den zahl­rei­che sport­li­che Erfol­ge fei­ern und ihre Posi­ti­on in der regio­na­len Ver­eins­land­schaft wei­ter stärken.

Mit Sabi­ne Rosen­au­er über­nimmt nun eine enga­gier­te Nach­fol­ge­rin das Ruder. Die Sport­uni­on Gmun­den ist stolz auf ihre Sport­le­rin­nen, Sport­ler, Funk­tio­nä­re und Ehren­amt­li­chen, die mit ihrem Ein­satz nicht nur sport­li­che Leis­tun­gen erbrin­gen, son­dern auch eine wich­ti­ge gesell­schaft­li­che Vor­bild­funk­ti­on über­neh­men, ins­be­son­de­re für die Jugend. Ihnen allen gebührt gro­ße Anerkennung.

Mit dem Wech­sel an der Spit­ze beginnt nun ein neu­es Kapi­tel. Die Sport­uni­on Gmun­den blickt mit Zuver­sicht, Tat­kraft und einer neu­en Obfrau in eine sport­lich viel­ver­spre­chen­de Zukunft.