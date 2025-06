Lau­fend besu­chen in den ver­gan­ge­nen Wochen Kids der Goi­se­rer Kin­der­gär­ten, der Volks­schu­le und des Horts die Ein­satz­or­ga­ni­sa­ti­on, um einen Ein­blick in die Arbeit der Feu­er­wehr zu gewin­nen. Auch über­re­gio­nal ist die FF Bad Goi­sern engagiert.

Es ist mitt­ler­wei­le ein jähr­li­cher Fix­punkt für die Schü­le­rin­nen der 4. Klas­sen der Bil­dungs­an­stalt für Ele­men­tar­päd­ago­gik aus Vöck­la­bruck gewor­den: ein päd­ago­gi­scher Tag bei der Feu­er­wehr in Bad Goi­sern. Nicht um eine Feu­er­wehr zu besich­ti­gen, son­dern um an einem Best Prac­ti­ce Bei­spiel die Umset­zung der Initia­ti­ve Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr (G.S.F.) des öster­rei­chi­schen Bun­des­feu­er­wehr­ver­ban­des zu erle­ben und als Mul­ti­pli­ka­to­rin­nen die Idee in den Kin­der­gär­ten künf­tig päd­ago­gisch sinn­voll zu rea­li­sie­ren zu kön­nen. Am 16. Juni 2025 begrüß­ten die ange­hen­den Ele­men­tar­päd­ago­gin­nen 42 Kin­der des evan­ge­li­schen Kin­der­gar­tens im Sicher­heits­zen­trum Bad Goi­sern. Nach einer Sicher­heits­ein­wei­sung beob­ach­te­ten die Schü­le­rin­nen, wie an vier Sta­tio­nen erfah­re­ne Feu­er­wehr­män­ner mit den Kin­dern arbei­te­ten. Dazu gehör­te die behut­sa­me Vor­stel­lung der Ein­satz­be­klei­dung oder von Gerät­schaf­ten. Natür­lich durf­ten die Kin­der auch Aus­rüs­tungs­ge­gen­stän­de aus­pro­bie­ren und mit Feu­er­wehr­schläu­chen ziel­sprit­zen. Der Höhe­punkt war wohl das Feu­er: An einem Simu­la­ti­ons­ge­rät ver­mit­tel­ten erfah­re­ne Feu­er­wehr­män­ner den Umgang mit Wär­me und die Kids lösch­ten dann auch gekonnt mit Feu­er­lö­schern einen Ent­ste­hungs­brand. Abschlie­ßend wur­de nach der Abfahrt der Kin­der zurück in den Kin­der­gar­ten das Gese­he­ne mit den Schü­le­rin­nen fach­lich besprochen.

Der Vize­prä­si­dent des euro­päi­schen Feu­er­wehr­ver­ban­des, Robert May­er, Msc strich durch sein Kom­men den hohen Stel­len­wert der Initia­ti­ve G.S.F. an sich und die Arbeit der FF Bad Goi­sern inner­halb der Initia­ti­ve im Teil­be­reich der Ele­men­tar­päd­ago­gik her­aus. Er stell­te die Idee in Bei­sein des Bür­ger­meis­ters der Markt­ge­mein­de Bad Goi­sern, Leo­pold Schil­cher MAS und des E‑BR Chris­ti­an Hue­mer in einem Fach­vor­trag den Schü­le­rin­nen vor. Nach einer inter­es­san­ten päd­ago­gi­schen Dis­kus­si­on stand Ers­te Lösch­hil­fe am Pro­gramm, wobei die Schü­le­rin­nen mit Lösch­de­cken und Feu­er­lö­schern Ent­ste­hungs­brän­de lösch­ten. Mit Hil­fe des feu­er­wehr­ei­ge­nen Fire-Trai­ners konn­te auch die Gefähr­lich­keit eines Fett­bran­des demons­triert wer­den. Ein Wett­be­werb mit dem Tank­lösch­fahr­zeug run­de­te schließ­lich den Tag ab. Wolf­gang Rei­sin­ger, der Sach­be­ar­bei­ter des OÖ Lan­des­feu­er­wehr­ver­ban­des für G.S.F bedank­te sich zusam­men­fas­send bei der FF Bad Goi­sern für das Engagement.