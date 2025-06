Am 8. Juni 2025 wird das Are­al rund um das Schloss Eben­zwei­er wie­der zum Treff­punkt für Fans von Chrom, V8 und Geschich­te. Ab 9:30 Uhr rollt das legen­dä­re Old­ti­mer- und US Car Tref­fen an, ein Fix­punkt zu Pfings­ten, der weit über Alt­müns­ter hin­aus bekannt ist. Dabei ist bes­te Stim­mung und gute Lau­ne bei pas­sen­der Musik vor­pro­gram­miert. Und dabei ist das herr­li­che Pan­ora­ma mit Blick zum Traun­stein eben­falls etwas besonderes.

Zahl­rei­che Klas­si­ker und PS-Schät­ze aus ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten prä­sen­tie­ren sich bei frei­em Ein­tritt dem Publi­kum. Dabei wer­den die Rari­tä­ten bei der Ein­fahrt ins Gelän­de durch die Mode­ra­ti­on pro­fes­sio­nell erklärt. Nach einer Durch­fahrt am Gelän­de kön­nen Besu­cher die Fahr­zeu­ge aus nächs­ter Nähe bestau­nen, ins Gespräch mit Samm­lern kom­men und Erfah­run­gen aus­tau­schen. Mit­ten im Glanz der Karos­sen steht der Spi­rit der 50er bis 80er, sowie PS-star­ke Sport­wa­gen der moder­nen Zeit mit glän­zen­den Stoß­stan­gen, blit­zen­der Lack und Moto­ren­sound inklusive.

Die Ver­an­stal­tung wird in bewähr­ter Koope­ra­ti­on zwi­schen der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Alt­müns­ter und Old­ti­mer-Pio­nier Wal­ter Neu­may­er gemein­sam mit sei­nem Sohn Tho­mas orga­ni­siert. Wal­ter Neu­may­er gilt als Herz­stück des Tref­fens: „Ich mache wei­ter­hin die Wer­bung und brin­ge Gäs­te aus ganz Öster­reich nach Alt­müns­ter“, so Neu­may­er, der seit den 90ern für sei­ne Lei­den­schaft lebt. In Chris­ti­an Gru­ber, dem Kom­man­dan­ten der Feu­er­wehr, hat er einen star­ken Part­ner gefun­den, der für den rei­bungs­lo­sen Ablauf sorgt.

Für das leib­li­che Wohl ist umfas­send gesorgt – mit Brat­würs­teln, Bos­na, Pom­mes sowie Kaf­fee und Kuchen. Daher eig­net sich das Tref­fen nicht nur für Fans his­to­ri­scher Fahr­zeu­ge, son­dern auch für Fami­li­en und Ausflügler.

Zudem ist die Stim­mung ein­zig­ar­tig: Moto­ren­ge­räu­sche mischen sich mit fröh­li­chem Stim­men­ge­wirr, wäh­rend die glän­zen­den Karos­sen im Son­nen­licht fun­keln. Ein Fest für alle Sinne.

Infol­ge­des­sen bleibt das Old­ti­mer- und US-Car Tref­fen ein leben­di­ger Beweis dafür, wie Lei­den­schaft, Gemein­schaft und Tra­di­ti­on zusam­men­wir­ken. Pfings­ten 2025 ver­spricht erneut ein High­light für Nost­al­gi­ker und Tech­nik­lieb­ha­ber zu wer­den. Was vor 20 Jah­ren als „Chi­ca­go Night“ begann, hat sich in der Sze­ne als fes­ter Bestand­teil des Jah­res etabliert.