Bei einer Kol­li­si­on zwi­schen einem Auto und einem Trieb­wa­gen der Salz­kam­mer­gut­bahn auf einem Bahn­über­gang in Ober­traun wur­den Sams­tag­nach­mit­tag zwei Per­so­nen ver­letzt. Der Bahn­ver­kehr war fast zwei Stun­den unterbrochen.

Zusammenstoß auf der Hallstätterseestraße

Am 21. Juni 2025 kam es in Ober­traun (Bezirk Gmun­den) auf der L547 Hall­stät­ter­see­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem PKW und einem Trieb­wa­gen der Salz­kam­mer­gut­bahn. Der Zug erfass­te das Auto auf einem Bahn­über­gang. Die bei­den Fahr­zeug­insas­sen wur­den dabei ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung durch das Rote Kreuz und den Not­arzt in ein Kran­ken­haus gebracht.

Einsatzkräfte kontrollierten Fahrzeug auf Brandgefahr

Die alar­mier­ten Feu­er­weh­ren rück­ten mit dem Ein­satz­stich­wort „Brand PKW“ aus. Vor Ort wur­de kein Brand fest­ge­stellt, jedoch vor­sorg­lich dop­pel­ter Brand­schutz auf­ge­baut und der Motor­raum mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra über­prüft. Nach Frei­ga­be der Unfall­stel­le durch die Poli­zei wur­de das Auto von der Stra­ße ent­fernt, aus­ge­lau­fe­ne Betriebs­mit­tel gebun­den und die Fahr­bahn gereinigt.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Durch den Unfall war der Bahn­ver­kehr der Salz­kam­mer­gut­bahn für etwa eine Stun­de und 45 Minu­ten unter­bro­chen. In die­ser Zeit wur­de ein Schie­nen­er­satz­ver­kehr ein­ge­rich­tet, um den Trans­port der Fahr­gäs­te zu gewährleisten.

