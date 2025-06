In Laa­kir­chen kam es Medi­en­be­rich­ten zufol­ge am Mitt­woch­nach­mit­tag zu dra­ma­ti­schen Momen­ten, nach­dem eine älte­re Frau leb­los im Frei­bad trieb.

Wie die Kro­nen­Zei­tung am Abend in ihrer Online­aus­ga­be berich­tet, soll es Mitt­woch­nach­mit­tag im Frei­bad in Laa­kir­chen zu einem dra­ma­ti­schen Ereig­nis gekom­men sein. Bade­gäs­te — dar­un­ter Kin­der — sol­len eine leb­los im Was­ser trei­ben­de älte­re Frau ent­deckt haben. Die Frau soll offen­bar einen inter­nis­ti­schen Not­fall erlit­ten haben und starb dann im Wasser.