In Ober­ho­fen am Irr­see kam es am Mon­tag­nach­mit­tag zu einem dra­ma­ti­schen Zwi­schen­fall: Ein vier­jäh­ri­ger Bub sprang aus einem Fens­ter im ers­ten Stock und ver­letz­te sich dabei. Er wur­de nach der Erst­ver­sor­gung ins Kran­ken­haus geflogen.

Eingesperrt im Kinderzimmer

Am 16. Juni 2025 war eine 33-jäh­ri­ge Mut­ter aus dem Bezirk Brau­nau am Inn mit ihren Kin­dern zu Besuch bei einer befreun­de­ten Fami­lie im Bezirk Vöck­la­bruck. Wäh­rend die Erwach­se­nen sich in der Küche auf­hiel­ten, spiel­ten ihr vier­jäh­ri­ger Sohn und der drei­jäh­ri­ge Sohn des Hau­ses im Kin­der­zim­mer. Die Kin­der dürf­ten ver­se­hent­lich die Zim­mer­tü­re ver­sperrt haben – offen­bar ver­rutsch­te dabei der Schlüs­sel, wodurch sie sich nicht mehr selbst befrei­en konnten.

Sprung aus dem Fenster

Plötz­lich hör­ten die Erwach­se­nen einen Schrei. Beim Ein­tref­fen an der Kin­der­zim­mer­tü­re mel­de­te sich der drei­jäh­ri­ge Bub aus dem Inne­ren und erklär­te, dass der Vier­jäh­ri­ge aus dem Fens­ter gesprun­gen sei. Die Fall­hö­he betrug rund drei Meter. Der ver­letz­te Bub schaff­te es nach dem Sturz noch selbst­stän­dig bis zur Haus­tü­re. Zwi­schen­zeit­lich konn­te der Drei­jäh­ri­ge den Schlüs­sel wie­der rich­tig ein­set­zen und die Tür öffnen.

Rettungshubschrauber bringt Kind ins Krankenhaus

Der Vier­jäh­ri­ge wur­de nach der not­ärzt­li­chen Erst­ver­sor­gung mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des per Ret­tungs­hub­schrau­ber in ein Kran­ken­haus nach Salz­burg geflo­gen. Die Poli­zei ermit­telt zum genau­en Unfallhergang.

Quel­le: LPD OÖ