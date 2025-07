In der Eng­lei­ten­stra­ße in Lauf­fen kam am Diens­tag­nach­mit­tag ein Auto von der Fahr­bahn ab und rutsch­te Rich­tung altem Traun­arm. Der Len­ker blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt – die Feu­er­wehr rück­te zur Ber­gung aus.

Fahrzeug rutscht von der Straße

Am 22. Juli 2025 wur­de die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Lauf­fen zu einem Ver­kehrs­un­fall in der Eng­lei­ten­stra­ße alar­miert. Ein Pkw war von der Stra­ße abge­kom­men und Rich­tung altem Traun­arm abge­rutscht. Der Fah­rer hat­te gro­ßes Glück: Er konn­te sich selbst­stän­dig aus dem Wagen befrei­en und blieb unverletzt.

Fahrzeug per Kran geborgen

Nach der ers­ten Lage­er­kun­dung ent­schied Ein­satz­lei­ter HBI Flo­ri­an Lai­mer, die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl mit dem schwe­ren Rüst­fahr­zeug nach­zu­al­ar­mie­ren. Bis zu deren Ein­tref­fen wur­de der Pkw vom Lauff­ner LAST mit­tels Seil­win­de gesi­chert, um ein wei­te­res Abrut­schen in das Bach­bett zu verhindern.

Mit Unter­stüt­zung der Bad Isch­ler Feu­er­wehr konn­te das Fahr­zeug mit­hil­fe eines Krans behut­sam gebor­gen und zurück auf die Fahr­bahn geho­ben wer­den. Im Anschluss über­gab man das Unfall­fahr­zeug einem Abschleppunternehmen.

Nicht der erste Unfall an dieser Stelle

Bereits Ende Mai ereig­ne­te sich an nahe­zu der­sel­ben Stel­le ein ähn­li­cher Unfall, bei dem eben­falls ein Fahr­zeug von der Fahr­bahn abkam und in einer auf­wän­di­gen Akti­on gebor­gen wer­den musste.

Ein­satz­en­de war um 18:45 Uhr.

Quel­le: ff-badischl.at