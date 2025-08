Ein 56-jäh­ri­ger Mann ist Don­ners­tag­nach­mit­tag bei Arbei­ten in einer Fich­te in Alt­müns­ter aus rund fünf Metern Höhe abge­stürzt. Er wur­de nach not­ärzt­li­cher Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus gebracht.

Unfall bei Arbeiten in Baumkrone

Am Don­ners­tag, dem 31. Juli 2025, führ­te der erfah­re­ne Forst­ar­bei­ter in Alt­müns­ter Baum­pfle­ge­ar­bei­ten an einer rund 15 Meter hohen Fich­te durch. Aus­ge­rüs­tet mit Helm, Baum­pfle­ge­gurt, Schnitt­schutz­aus­rüs­tung und Hand­schu­hen arbei­te­te der 56-Jäh­ri­ge allein mit einer Motor­sä­ge in der Baum­kro­ne. Zur Siche­rung ver­wen­de­te er ein umlau­fen­des Dop­pel­seil­sys­tem mit einem Halb­sta­tik­seil und dem Siche­rungs­ge­rät „Lock­jack“.

Sturz aus fünf Metern Höhe

Gegen 16:05 Uhr kam es aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che zum Absturz: Der Mann fiel aus etwa fünf Metern Höhe im frei­en Fall zu Boden. Der anwe­sen­de Haus­be­sit­zer ent­deck­te den Ver­letz­ten, setz­te sofort den Not­ruf ab und leis­te­te Ers­te Hilfe.

Nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung wur­de der 56-Jäh­ri­ge mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht.

Quel­le: LPD OÖ