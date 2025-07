Am Sonn­tag, 3. August 2025, ver­wan­delt sich die Kon­rad­kir­che Ober­wang und ihre Umge­bung in einen Ort für Gegen­wart, Klang und Refle­xi­on: Das tra­di­ti­ons­rei­che Kon­rad­fest – gegrün­det von Lydia Rop­polt – steht für neue Musik in einem his­to­ri­schen Raum. Es ist seit Jahr­zehn­ten Treff­punkt für Urauf­füh­run­gen, Expe­ri­men­te und Dia­lo­ge – heu­te ver­ant­wor­tet vom KIRCH’KLANG Fes­ti­val unter der künst­le­ri­schen Lei­tung von Mar­tin Hasel­böck. Gro­ße Namen präg­ten von Beginn an die­ses For­mat. 2025 begeg­nen sich zwei der prä­gen­den Per­sön­lich­kei­ten der musi­ka­li­schen Avant­gar­de: Karl­heinz Stock­hausen und John Cage:

Fest­mes­se: Klaus Lang – „Mis­sa Maxil­la“ (10.00 Uhr, Konradkirche)

Der renom­mier­te Kom­po­nist Klaus Lang eröff­net das Kon­rad­fest mit einer eigens für die Kon­rad­kir­che geschrie­be­nen Mes­se. Sei­ne „Mis­sa Maxil­la“ ist ein Werk von gro­ßer Klar­heit und Reduk­ti­on – Musik, die auf den Raum hört und die Akus­tik als Part­ner versteht.

Mit­wir­ken­de:

Adri­ja Čepai­tė, Ali­o­na Pie­trows­ka­ja, Anta­ni­na Kalechyts (Graces & Voices) – Stim­men / Gesang

Wolf­gang Kogert – Orgel

Emma Frau­en­holz – Schlagwerk

Anne­lie Gahl, Bar­ba­ra Kon­rad, Jen­ny Lippl – Violine

Klaus Lang – Spi­net­ti­no und Leitung

Tho­mas Lech­ner – Zelebrans

Ein­tritt frei!

Wer nicht per­sön­lich nach Ober­wang kom­men kann, hat die Gele­gen­heit, die Urauf­füh­rung der „Mis­sa Maxil­la“ live auf Radio Ober­ös­ter­reich mitzuerleben.

Nach­mit­tag: Klang­vi­sio­nen von Karl­heinz Stock­hausen (ab 12.00 Uhr)

Stock­hausen gilt als der „katho­li­sche“ unter den Avant­gar­dis­ten – immer wie­der bezog er sich auf bibli­sche The­men und spi­ri­tu­el­le Dimen­sio­nen. Das Ensem­ble für Intui­ti­ve Musik Wei­mar unter Micha­el von Hint­zen­s­tern inter­pre­tiert drei zen­tra­le Wer­ke von Karl­hinz Stock­hausen an aus­ge­wähl­ten Plät­zen zwi­schen Kon­rad­kir­che und Ate­lier – als Hom­mage an Lydia Roppolt.

Micha­el von Hint­zen­s­tern, Grün­der und Lei­ter des Ensem­bles für Intui­ti­ve Musik Wei­mar, enga­gier­te sich bereits in den 1970er-Jah­ren für Stock­hausens Wer­ke in der DDR – trotz poli­ti­scher Wider­stän­de und Stu­dier­ver­bot. Nach der Wen­de war er einer der ers­ten, die Stock­hausen per­sön­lich beim Kon­rad­fest ein­ge­la­den haben. Sein Ensem­ble, in dem unter ande­rem der spä­te­re Har­vard-Pro­fes­sor Hans Tuts­ch­ku mit­wirk­te, steht bis heu­te exem­pla­risch für Stock­hausens Idee der „Intui­ti­ven Musik“ – eine Pra­xis, die Frei­heit und Struk­tur auf beson­de­re Wei­se verbindet.

Mit­wir­ken­de:

Ensem­ble für Intui­ti­ve Musik Wei­mar (Ltg. Micha­el von Hintzenstern)

Abend: John Cage – „Hymns and Varia­ti­ons“ (18.00 Uhr, Auf­er­ste­hungs­ka­pel­le Straß)

John Cage, beein­flusst von Zen-Phi­lo­so­phie und der kali­for­ni­schen Avant­gar­de, bil­det den Kon­tra­punkt zu Stock­hausen. Sei­ne „Hymns and Varia­ti­ons“ grei­fen auf alte Kir­chen­lie­der zurück, die er zu einer trans­pa­ren­ten, medi­ta­ti­ven Klang­flä­che umge­stal­tet. Im Kon­rad­fest wer­den die­se Bear­bei­tun­gen mit Gre­go­ria­ni­schem Cho­ral in Dia­log gesetzt – eine Ver­bin­dung von his­to­ri­scher Schlicht­heit und moder­ner Reduk­ti­on. So ste­hen sich am Abend zwei weg­wei­sen­de Ansät­ze gegen­über: die spi­ri­tu­ell auf­ge­la­de­ne Welt der Cho­rä­le und Cages mini­ma­lis­ti­sche Offenheit.

Mit­wir­ken­de:

Graces & Voices, Anta­ni­na Kalechyts (Sopran), Anne­lie Gahl (Vio­li­ne), Klaus Lang (Orgel)

KIRCH’KLANG ist Musik in Bewe­gung – über Raum, Zeit und Gene­ra­tio­nen hin­weg. Das Kon­rad­fest ist ein Teil die­ses Gedan­kens: Musik, die nicht auf Reprä­sen­ta­ti­on zielt, son­dern auf Wahr­neh­mung – bewusst, gegen­wär­tig, nachhaltig.

Tickets & Infor­ma­ti­on: www.kirchklang.at Ein­tritt Fest­mes­se frei, Nach­mit­tags­pass & Abend­ti­cket online und vor Ort