Nach über 35 Jah­ren enga­gier­ter Tätig­keit stell­te der Ver­ein Alt­müns­ter für Beein­träch­tig­te (AfB) sei­ne Arbeit im Früh­ling die­ses Jah­res ein. Die ste­tig wach­sen­den Her­aus­for­de­run­gen bei der Suche nach akti­ven ehren­amt­li­chen Mit­glie­dern machen eine Fort­füh­rung des Ver­eins unmöglich.

Gegrün­det 1988 mit dem Leit­spruch „För­dern, nicht behin­dern!“, war AfB eine wich­ti­ge Anlauf­stel­le für rasche und unbü­ro­kra­ti­sche Hil­fe für Men­schen mit Beein­träch­ti­gung im Traun­see­ge­biet. Zahl­rei­che Aktio­nen – von Weih­nachts­märk­ten über Bene­fiz­ver­an­stal­tun­gen bis hin zu geziel­ten Spen­den­auf­ru­fen – ermög­lich­ten kon­kre­te Unter­stüt­zung wie Umbau­ten, Lern­hil­fen, Roll­stuhl­an­pas­sun­gen oder finan­zi­el­le Ent­las­tung in schwie­ri­gen Lebenslagen.

Im ver­gan­ge­nen Jahr konn­ten noch vie­le Mit­men­schen unter­stützt wer­den. Zum Abschluss wur­de nun auch das ver­blie­be­ne Ver­eins­ver­mö­gen in Höhe von € 5.231,80 an den Hilfs­fonds der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter über­ge­ben. „Die Sozi­al­ab­tei­lung der Gemein­de Alt­müns­ter wird die­se Mit­tel im Sin­ne unse­res Ver­eins wei­ter­ver­ge­ben“, so die vor­ma­li­ge Obfrau Chris­ti­ne Klein, die dem Ver­ein 28 Jah­re vorstand.

Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer bedank­te sich bei der offi­zi­el­len Über­ga­be herz­lich für die jahr­zehn­te­lan­ge, wert­vol­le Arbeit von AfB und beton­te die blei­ben­de Wir­kung des Ver­eins in der Gemeinde.