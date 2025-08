Am 23. Juli 1955 war ein schwar­zer Tag für die Feu­er­wehr Ober­weis und das Feu­er­wehr­we­sen in Ober­ös­ter­reich. In den Mor­gen­stun­den stürz­ten 7 jun­ge Feu­er­wehr­mit­glie­der bei der Anfahrt zu einem Groß-Ein­satz in Gmun­den in den Tod.

Nach tage­lan­gen hef­ti­gen Regen­fäl­len wur­de die Brü­cke über den was­ser­lo­sen Bach unter­spült und stürz­te teil­wei­se ein.

Die Kame­ra­den der FF Ober­weis konn­ten bei der Ein­satz­fahrt nach Gmun­den das Loch im Mor­gen­grau­en und bei den hef­ti­gen Regen­fäl­len nicht sehen und fuh­ren mit dem Rüst­wa­gen hin­ein. Auch 2 Pri­vat­per­so­nen stürz­ten bereits vor­her in das Loch.

Die Kame­ra­den der FF Ober­weis geden­ken seit­dem jedes Jahr im Juli im Rah­men eines Gedenk­got­tes­diens­tes mit den Gemein­de­feu­er­weh­ren und den angren­zen­den Weh­ren an die­ses schreck­li­che Unglück.

Heu­er wur­de außer­dem ein Kranz am Gemein­schafts­grab im Fried­hof Laa­kir­chen in einer wür­di­gen Zere­mo­nie niedergelegt.