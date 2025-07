Bei einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall am Don­ners­tag­nach­mit­tag im Gemein­de­ge­biet von Schlatt ist eine 63-jäh­ri­ge Frau ums Leben gekom­men. Ihr Pkw wur­de von einem Lkw erfasst und auf die Gegen­fahr­bahn geschleudert.

Pkw-Lenkerin wollte in die B1 einbiegen

Der Unfall ereig­ne­te sich am 24. Juli 2025 um 13:54 Uhr. Ein 34-jäh­ri­ger Len­ker aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr mit einem Lkw samt Anhän­ger auf der B1 Wie­ner Stra­ße in Brei­ten­schüt­zing von Lam­bach kom­mend in Rich­tung Schwa­nen­stadt. Zur sel­ben Zeit näher­te sich eine 63-jäh­ri­ge Pkw-Len­ke­rin aus dem Bezirk Wels-Land von der Lin­zer Stra­ße bezie­hungs­wei­se Staig der Kreu­zung mit der B1.

Obwohl die Kreu­zung mit dem Gebots­zei­chen „Vor­rang geben“ sowie Boden­mar­kie­run­gen ver­se­hen war, soll die Frau laut Poli­zei ihre Geschwin­dig­keit ledig­lich auf Schritt­tem­po ver­rin­gert haben, ohne den Pkw anzu­hal­ten. Sie fuhr in die Kreu­zung ein, um nach links in Rich­tung Lam­bach abzubiegen.

Frontalzusammenstoß mit Lkw – Reanimationsversuch erfolglos

Der Lkw-Len­ker, der auf der vor­ran­gi­gen B1 unter­wegs war, lei­te­te sofort eine Not­brem­sung ein, konn­te jedoch den Zusam­men­stoß mit der Fah­rer­sei­te des Pkw nicht mehr ver­hin­dern. Der Pkw wur­de durch die Wucht des Auf­pralls auf die Gegen­fahr­bahn geschleudert.

Zeu­gen eil­ten zur Hil­fe und bar­gen die schwer ver­letz­te Frau aus dem Fahr­zeug. Trotz sofor­ti­ger Reani­ma­ti­ons­ver­su­che und der Über­nah­me durch den Not­arzt konn­te die­ser gegen 14:30 Uhr nur noch den Tod der 63-Jäh­ri­gen feststellen.

Quel­le: LPD OÖ