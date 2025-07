Für uns als Uni­on Unis Gschwandt beginnt in weni­gen Tagen ein neu­es Kapi­tel. Erst­mals in der 57-jäh­ri­gen Ver­eins­ge­schich­te, gelang am 14. Juni 2025, unse­ren Kampf­mann­schafts-Fuß­bal­lern, der ziem­lich uner­war­te­te Auf­stieg in die höchs­te ober­ös­ter­rei­chi­sche Fußballliga:

Durch den his­to­ri­schen Meis­ter­ti­tel in der Lan­des­li­ga West, tre­ten wir nun ab Frei­tag, 8. August in der “LT1 OÖ-LIGA” an.

Ers­ter Geg­ner an die­sem spä­ten Som­mer­nach­mit­tag (Anstoß um 18:15 Uhr) wird nie­mand gerin­ge­rer sein als SK Vor­wärts Steyr. Vor­wärts Steyr — ehe­ma­li­ger, tra­di­tio­nel­ler Bun­des­li­gist, Euro­pa­cup-Teil­neh­mer in den 1990er-Jah­ren und bis 2022/23 noch in der 2. Bun­des­li­ga aktiv, wird bei uns in der Auto­mo­bi­le Mair­hu­ber-Are­na (Wall­weg 3, 4816 Gschwandt) zu Gast sein.

Als Beson­der­heit wer­den alle 7 Uni­on-Obmän­ner seit Ver­eins­grün­dung 1968, wel­che alle­samt noch leben, gemein­sam die Match­pa­tro­nanz für unse­ren ers­ten Tag “Ober­ös­ter­reich-Liga” übernehmen.

Das Steyr-Match, ein Duell in viel­fa­cher Hin­sicht “David gegen Goli­ath”, in das wir als gesam­ter Ver­ein mit Rea­lis­mus, Demut, Fleiß aber auch mit auf­rech­ter Hal­tung, Mut und Selbst­be­wusst­sein rein­ge­hen wer­den. Dies wird aber nicht nur an die­sem Pre­mie­ren-Spiel­tag unse­re Her­an­ge­hens­wei­se sein.

Es sind noch wei­te­re zahl­rei­che ande­re Fuß­ball-Lecker­bis­sen, die auf die UUG-Spie­ler, Trai­ner, Fans, Funk­tio­nä­rIn­nen und unse­re unzäh­li­gen Frei­wil­li­gen warten:

Am 18. Okto­ber gas­tie­ren bei­spiels­wei­se die „Kai­ser­städ­ter“ vom SV Zebau Bad Ischl bei uns oder am Aller­see­len­tag kommt — unser Meis­ter­trai­ner aus der Vor­sai­son — Lukas Hue­mer mit sei­nem neu­en Ver­ein SPG Weißkirchen/Allhaming nach Gschwandt. Für uns eine Liga-Debüt­sai­son, in der es seriö­ser­wei­se bis auf den Klas­sen­er­halt, kei­ne wei­te­ren, sport­li­che Zie­le heu­er gibt.