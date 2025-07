In Gmun­den hat sich am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht ereig­net. Eine 83-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin wur­de dabei am Fuß ver­letzt. Die Poli­zei bit­tet um Hinweise.

Am 24. Juli 2025 gegen 17:00 Uhr woll­te eine 83-jäh­ri­ge Pen­sio­nis­tin in der Dru­cke­rei­stra­ße in Gmun­den die Fahr­bahn über­que­ren. Dabei tou­chier­te sie ein bis­lang unbe­kann­ter Pkw-Len­ker. In wei­te­rer Fol­ge fuhr der Wagen mit dem Hin­ter­rei­fen über den Vor­fuß der Frau und setz­te die Fahrt ohne anzu­hal­ten fort.

Die 83-Jäh­ri­ge wur­de mit Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus gebracht. Vom flüch­ti­gen Fahr­zeug­len­ker fehlt bis­lang jede Spur.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den bit­tet Zeu­gen des Unfalls oder Per­so­nen, die Hin­wei­se zum Unfall­len­ker geben kön­nen, sich unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4100 zu melden.

Quel­le: LPD OÖ