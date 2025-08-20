Schaum­kro­nen am Atter­see, auf dem Was­ser, wie im Glas. Denn der lang­jäh­ri­ge Haupt­spon­sor Zip­fer sitzt auch in die­sem Jahr mit im Boot und trägt maß­geb­lich dazu bei, dass die­se Ver­an­stal­tung einen fes­ten Platz im Segel­ka­len­der hat.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de tra­ten 33 Soling­teams aus drei Natio­nen im Uni­on-Yacht-Club Atter­see gegen­ein­an­der an. Neben den öster­rei­chi­schen Segler*innen gin­gen auch 14 deut­sche Crews sowie ein Team aus den USA an den Start.

Der sport­li­che Wett­kampf begann am Frei­tag mit einer Wett­fahrt. Am Sams­tag zeig­te sich der Atter­see dann für die Segler*innen von sei­ner müh­sa­men Sei­te: Drei her­aus­for­dern­de Wett­fahr­ten bei 9–10 Kno­ten und stark dre­hen­den Win­den mach­ten alles mög­lich. Damit waren bereits am zwei­ten Tag die erfor­der­li­chen vier Wett­fahr­ten für die Öster­rei­chi­sche und Unga­ri­sche Staats­meis­ter­schaft erreicht. Am Sonn­tag zeig­te sich der Wind von der bes­ten Sei­te und ermög­lich­te aber­mals drei Wett­fahr­ten – dies­mal ohne viel Drehen.

Aus der Wett­fahrt­rei­he ging das deut­sche Titel­ver­tei­di­ger­team Donald Lip­pert vom Yacht­club Ber­lin Grün­au, Tim Gies­ecke (VSaW) und Cars­ten Fischer (VSaW) ganz klar als Gesamt­sie­ger her­vor und sicher­te sich damit wie­der den Gewinn der Zip­fer Trophy.

Dann folg­ten die öster­rei­chi­schen Teams. Gesamt zwei­te und Öster­rei­chi­sche Staats­meis­ter wur­de das Team Chris­ti­an Bin­der (YCBb) / Chris­ti­an Feicht­in­ger (SCE) / Franz Fell­ner (YCBb).

Zwei­te Öster­rei­cher wur­den Flo­ri­an Felz­mann (SCK), Micha­el Felz­mann (SCK) und Ste­phan Beur­le (SCK), die die Sil­ber­me­dail­le der Österr. Staats­meis­ter­schaft gewannen.

Bron­ze ging an Chris­ti­an Spieß­ber­ger (SCA), Ger­hard Schlip­fin­ger (SCA) und Maxi­mi­li­an Rei­sin­ger (SCA).

Zu erwäh­nen ist die für eine Kiel­boot­re­gat­ta rela­tiv hohe Betei­li­gung der Damen. Als bes­te Bug­da­me im Feld setz­te sich Anna Kröm­ke (VSaW) vom Ber­li­ner Team mit Skip­pe­rin Fre­de­ri­ke West­pha­len (VSaW) und Caro­lin Schaaff durch und gewann den Gundel-Pokal.

Trotz des straf­fen Pro­gramms mit sie­ben Wett­fahr­ten blieb genug Zeit, die Zip­fer Bar zu genie­ßen und die Regat­ta­ta­ge in gesel­li­ger Run­de aus­klin­gen zu lassen.