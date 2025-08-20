Schaumkronen am Attersee, auf dem Wasser, wie im Glas. Denn der langjährige Hauptsponsor Zipfer sitzt auch in diesem Jahr mit im Boot und trägt maßgeblich dazu bei, dass diese Veranstaltung einen festen Platz im Segelkalender hat.
Am vergangenen Wochenende traten 33 Solingteams aus drei Nationen im Union-Yacht-Club Attersee gegeneinander an. Neben den österreichischen Segler*innen gingen auch 14 deutsche Crews sowie ein Team aus den USA an den Start.
Der sportliche Wettkampf begann am Freitag mit einer Wettfahrt. Am Samstag zeigte sich der Attersee dann für die Segler*innen von seiner mühsamen Seite: Drei herausfordernde Wettfahrten bei 9–10 Knoten und stark drehenden Winden machten alles möglich. Damit waren bereits am zweiten Tag die erforderlichen vier Wettfahrten für die Österreichische und Ungarische Staatsmeisterschaft erreicht. Am Sonntag zeigte sich der Wind von der besten Seite und ermöglichte abermals drei Wettfahrten – diesmal ohne viel Drehen.
Aus der Wettfahrtreihe ging das deutsche Titelverteidigerteam Donald Lippert vom Yachtclub Berlin Grünau, Tim Giesecke (VSaW) und Carsten Fischer (VSaW) ganz klar als Gesamtsieger hervor und sicherte sich damit wieder den Gewinn der Zipfer Trophy.
Dann folgten die österreichischen Teams. Gesamt zweite und Österreichische Staatsmeister wurde das Team Christian Binder (YCBb) / Christian Feichtinger (SCE) / Franz Fellner (YCBb).
Zweite Österreicher wurden Florian Felzmann (SCK), Michael Felzmann (SCK) und Stephan Beurle (SCK), die die Silbermedaille der Österr. Staatsmeisterschaft gewannen.
Bronze ging an Christian Spießberger (SCA), Gerhard Schlipfinger (SCA) und Maximilian Reisinger (SCA).
Zu erwähnen ist die für eine Kielbootregatta relativ hohe Beteiligung der Damen. Als beste Bugdame im Feld setzte sich Anna Krömke (VSaW) vom Berliner Team mit Skipperin Frederike Westphalen (VSaW) und Carolin Schaaff durch und gewann den Gundel-Pokal.
Trotz des straffen Programms mit sieben Wettfahrten blieb genug Zeit, die Zipfer Bar zu genießen und die Regattatage in geselliger Runde ausklingen zu lassen.
