In Grün­au im Alm­tal stand die Feu­er­wehr am Sonn­tag­vor­mit­tag offen­bar bei einem Brand in einer Mehr­par­tei­en­haus­woh­nung im Einsatz.

Die Feu­er­wehr wur­de am Vor­mit­tag zu einem Brand­ver­dacht alar­miert. Wie die Feu­er­wehr dann am Nach­mit­tag bekannt­gab, han­del­te es sich um einen Brand in einer Mehr­par­tei­en­haus­woh­nung. Offen­bar dürf­te es im Bereich eines Regals gebrannt haben.

“Ein auf­merk­sa­mer Nach­bar und Feu­er­wehr­ka­me­rad hat­te einen aus­ge­lös­ten Rauch­mel­der sowie Brand­ge­ruch aus einer der Woh­nun­gen wahr­ge­nom­men und umge­hend den Not­ruf gewählt. Beim Ein­tref­fen am Ein­satz­ort stell­te sich her­aus, dass die Eigen­tü­mer nicht vor Ort waren. Um rasch ein­grei­fen zu kön­nen, wur­de die Woh­nungs­tü­re mit einem Hal­ligan-Tool, einem spe­zi­el­len Hebel- und Brech­werk­zeug, geöff­net. In der stark ver­rauch­ten Woh­nung konn­te der Brand­herd durch die ein­ge­setz­ten Atem­schutz­trupps rasch loka­li­siert und gelöscht wer­den. Nach ca. 25 Minu­ten konn­te “Brand aus” gemel­det wer­den. Anschlie­ßend wur­den sowohl die Woh­nung als auch das Trep­pen­haus gründ­lich belüf­tet, um die Rauch­ga­se zu ent­fer­nen. Am Nach­mit­tag rück­te noch­mals ein Trupp der Feu­er­wehr aus, um einen Brand­ur­sa­chen­er­mitt­ler zu unter­stüt­zen”, so die Feu­er­wehr Grün­au im Almtal.