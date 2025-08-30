Stärken fördern – Talente entdecken! So lautete das Motto des WKO Sommercamps, welches im August heuer bereits zum 14. Mal veranstaltet wurde. 30 Jugendliche konnten im JUFA Hotel in Grünau im Almtal ihre Interessen, Stärken und Begabungen herausfinden. Aber auch Grundfertigkeiten wie Mathematik, Schreiben und Präsentieren wurden geübt. Bei einem Workshop erfuhren die Jugendlichen viel über den richtigen Umgang mit Geld und ein Besuch im neuen Talent Space in Linz stand ebenso am Programm.
Dazu gab es einen großen Schwerpunkt Berufsorientierung und Betriebsbesuche in Grünau und Scharnstein. In der Grüne-Erde-Welt erfuhren die Jugendlichen, wie wertvoll die Ressource Holz ist und welche Möglichkeiten es gibt, im Einklang mit der Natur zu produzieren. „Ziel des Sommercamps ist es, die Jugendlichen zu ermutigen, sich ihre individuelle Berufswahl genauer anzusehen und ihnen mögliche Berufsbilder aufzuzeigen.“, erwähnt Obmann Martin Ettinger und Leiterin Sigrid Schuster.
Schreibe einen Kommentar