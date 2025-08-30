Stär­ken för­dern – Talen­te ent­de­cken! So lau­te­te das Mot­to des WKO Som­mer­camps, wel­ches im August heu­er bereits zum 14. Mal ver­an­stal­tet wur­de. 30 Jugend­li­che konn­ten im JUFA Hotel in Grün­au im Alm­tal ihre Inter­es­sen, Stär­ken und Bega­bun­gen her­aus­fin­den. Aber auch Grund­fer­tig­kei­ten wie Mathe­ma­tik, Schrei­ben und Prä­sen­tie­ren wur­den geübt. Bei einem Work­shop erfuh­ren die Jugend­li­chen viel über den rich­ti­gen Umgang mit Geld und ein Besuch im neu­en Talent Space in Linz stand eben­so am Programm.

Dazu gab es einen gro­ßen Schwer­punkt Berufs­ori­en­tie­rung und Betriebs­be­su­che in Grün­au und Scharn­stein. In der Grü­ne-Erde-Welt erfuh­ren die Jugend­li­chen, wie wert­voll die Res­sour­ce Holz ist und wel­che Mög­lich­kei­ten es gibt, im Ein­klang mit der Natur zu pro­du­zie­ren. „Ziel des Som­mer­camps ist es, die Jugend­li­chen zu ermu­ti­gen, sich ihre indi­vi­du­el­le Berufs­wahl genau­er anzu­se­hen und ihnen mög­li­che Berufs­bil­der auf­zu­zei­gen.“, erwähnt Obmann Mar­tin Ettin­ger und Lei­te­rin Sig­rid Schuster.