Mit einer schwe­ren Alko­ho­li­sie­rung und einer blu­ten­den Kopf­ver­let­zung wur­de am Frei­tag­abend ein 54-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den von der Poli­zei in sei­ner Woh­nung ent­deckt. Zuvor hat­te eine Zeu­gin gemel­det, dass der stark alko­ho­li­sier­te Mann mit einem Lie­fer­wa­gen davon­ge­fah­ren war.

Am Frei­tag, dem 1. August 2025, mel­de­te eine Zeu­gin gegen 20:15 Uhr der Poli­zei, dass ein stark alko­ho­li­sier­ter Mann mit einer blu­ten­den Kopf­wun­de in Laa­kir­chen in einen Lie­fer­wa­gen ein­ge­stie­gen und davon­ge­fah­ren sei. Über eine Zulas­sungs­an­fra­ge konn­te rasch ermit­telt wer­den, dass es sich ver­mut­lich um einen 54-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den handelte.

Alkolenker in Wohnung gefunden – 3,40 Promille

Als die Poli­zis­ten bei der Mel­de­adres­se ein­tra­fen, stand der Lie­fer­wa­gen bereits in der Ein­fahrt, an der Fah­rer­tü­re befan­den sich Blut­spu­ren. Da trotz mehr­fa­chem Klop­fen und Klin­geln nie­mand öff­ne­te, betra­ten die Beam­ten die unver­sperr­te Ein­gangs­tür. Der Mann wur­de am Boden lie­gend vor­ge­fun­den. Auf­grund der sicht­ba­ren Kopf­ver­let­zung wur­de sofort die Ret­tung alarmiert.

Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab einen Wert von 3,40 Pro­mil­le. Dem 54-Jäh­ri­gen wur­de der Füh­rer­schein vor­läu­fig abge­nom­men. Er wur­de nach der Erst­ver­sor­gung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht.

Quel­le: LPD OÖ