LAAKIRCHEN. Anlässlich der Feier zum Verschwisterungsjubiläum mit Gemona Anfang Juli kamen auch Gäste aus unserer deutschen Partnerstadt Obertshausen nach Laakirchen. Der Erste Stadtrat von Obertshausen, Michael Möser, überreichte Laakirchen und Gemona dabei je ein Apfelbäumchen als Symbol tief verwurzelter, stetig wachsender Freundschaft, die auch reiche Früchte tragen soll. Das Laakirchner Bäumchen hat bereits seinen Platz gefunden: Es bereichert den Naschgarten in der Nähe der Danzermühl-Kreuzung. „Es ist ein ganz besonderes Geschenk – ein Baum, der uns an unsere beiden Partnerstädte erinnert“, freut sich Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger.
Schreibe einen Kommentar