Frei­tag, 22. August 2025, 15.00h

im Arbo­re­tum (Bota­ni­scher Gar­ten) in Frankenburg

Ver­an­stal­ter: Kath. und Evang. Bildungswerk

In die­sem Jahr ging der Abschluss des Arbeits­jah­res nach Fran­ken­burg in das Arbo­re­tum. Die­ser Bota­ni­sche Gar­ten mit über 1000 Bäu­men und Sträu­chern aus aller Welt hat uns alle sehr begeis­tert. Beein­dru­ckend war die Viel­falt und zum Teil auch die Grö­ße der ver­schie­de­nen Bäu­me. Ein von einer Grup­pe frei­wil­li­ger Natur­freun­de aus Fran­ken­burg sehr gut gepfleg­ter Gar­ten. Wäh­rend der Wan­de­rung durch den Park war natür­lich auch Zeit für per­sön­li­che Gesprä­che, zu denen es das Jahr über nicht so oft kommt.

Zum gemüt­li­chen Aus­klang tra­fen wir uns dann beim Wirt in der Spöck. Auch hier war die Stim­mung groß­ar­tig. Alo­is Höfl bedank­te sich beim Lei­tungs­team für die gute Arbeit und beton­te dabei auch die gute Zusam­men­ar­beit mit dem Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk. Auch Franz Rei­ner zeig­te sich erfreut dar­über, dass in Timel­kam Öku­me­ne im Bil­dungs­werk lebt. In die­sem Sin­ne war auch die Vor­freu­de auf die nächs­ten gemein­sa­men Ver­an­stal­tun­gen zu spüren.