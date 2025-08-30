Freitag, 22. August 2025, 15.00h
im Arboretum (Botanischer Garten) in Frankenburg
Veranstalter: Kath. und Evang. Bildungswerk
In diesem Jahr ging der Abschluss des Arbeitsjahres nach Frankenburg in das Arboretum. Dieser Botanische Garten mit über 1000 Bäumen und Sträuchern aus aller Welt hat uns alle sehr begeistert. Beeindruckend war die Vielfalt und zum Teil auch die Größe der verschiedenen Bäume. Ein von einer Gruppe freiwilliger Naturfreunde aus Frankenburg sehr gut gepflegter Garten. Während der Wanderung durch den Park war natürlich auch Zeit für persönliche Gespräche, zu denen es das Jahr über nicht so oft kommt.
Zum gemütlichen Ausklang trafen wir uns dann beim Wirt in der Spöck. Auch hier war die Stimmung großartig. Alois Höfl bedankte sich beim Leitungsteam für die gute Arbeit und betonte dabei auch die gute Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk. Auch Franz Reiner zeigte sich erfreut darüber, dass in Timelkam Ökumene im Bildungswerk lebt. In diesem Sinne war auch die Vorfreude auf die nächsten gemeinsamen Veranstaltungen zu spüren.
Schreibe einen Kommentar