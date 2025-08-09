Auch heute hatten Gmundens Bergretter wieder zwei Einsätze binnen kürzester Zeit zu bewältigen. Es waren bereits 8 Einsätze binnen einer Woche!
Kletterer kollabierte
Um 15:49 Uhr erreichte uns die erste Alarmierung. Ein Kletterer ist beim Abstieg vom Traunstein am Hernlersteig kollabiert und konnte nicht mehr weiter.
Wir stiegen sofort zum Patienten auf etwa 600m Seehöhe auf, versorgten ihn mit kühlen Getränken und trugen ihn im Anschluss mit der Universaltrage am Steig bis ins Tal. Der Einsatzort befand sich im Wald, weshalb kein Hubschrauber eingesetzt werden konnte.
Rollstuhlfahrer am Grünberg in misslicher Lage
Kurze Zeit nach Ende des ersten Einsatzes wurden wir um 17:54 Uhr neuerlich alarmiert. Am Grünberg wollte ein Rollstuhlfahrer über den Wanderweg ins Tal fahren.
Am Mitterweg im Bereich des „Steingraben“ kam er mit dem elektrischen Rollstuhl aber auf einer Seehöhe von etwa 740m aufgrund des felsigen Untergrundes nicht mehr weiter und ein Notruf wurde abgesetzt.
Wir stiegen wieder mit einer Mannschaft zum Einsatzort auf und zogen den Patienten samt Rollstuhl mit Seilen wieder auf die befestigte Forststraße. Von dort brachten wir den Mann mit unserem Fahrzeug ins Tal. Er blieb unverletzt, berichtet die Bergrettung Gmunden.