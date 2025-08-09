Auch heu­te hat­ten Gmun­dens Berg­ret­ter wie­der zwei Ein­sät­ze bin­nen kür­zes­ter Zeit zu bewäl­ti­gen. Es waren bereits 8 Ein­sät­ze bin­nen einer Woche!

Kletterer kollabierte

Um 15:49 Uhr erreich­te uns die ers­te Alar­mie­rung. Ein Klet­te­rer ist beim Abstieg vom Traun­stein am Hern­ler­steig kol­la­biert und konn­te nicht mehr weiter.

Wir stie­gen sofort zum Pati­en­ten auf etwa 600m See­hö­he auf, ver­sorg­ten ihn mit küh­len Geträn­ken und tru­gen ihn im Anschluss mit der Uni­ver­sal­tra­ge am Steig bis ins Tal. Der Ein­satz­ort befand sich im Wald, wes­halb kein Hub­schrau­ber ein­ge­setzt wer­den konnte.

Rollstuhlfahrer am Grünberg in misslicher Lage

Kur­ze Zeit nach Ende des ers­ten Ein­sat­zes wur­den wir um 17:54 Uhr neu­er­lich alar­miert. Am Grün­berg woll­te ein Roll­stuhl­fah­rer über den Wan­der­weg ins Tal fahren.

Am Mit­ter­weg im Bereich des „Stein­gra­ben“ kam er mit dem elek­tri­schen Roll­stuhl aber auf einer See­hö­he von etwa 740m auf­grund des fel­si­gen Unter­grun­des nicht mehr wei­ter und ein Not­ruf wur­de abgesetzt.

Wir stie­gen wie­der mit einer Mann­schaft zum Ein­satz­ort auf und zogen den Pati­en­ten samt Roll­stuhl mit Sei­len wie­der auf die befes­tig­te Forst­stra­ße. Von dort brach­ten wir den Mann mit unse­rem Fahr­zeug ins Tal. Er blieb unver­letzt, berich­tet die Berg­ret­tung Gmunden.