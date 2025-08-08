Im Rah­men regel­mä­ßi­ger Pro­ben­ent­nah­men wur­de im Stadt­ge­biet „Tas­tel­berg“ E. coli im Trink­was­ser fest­ge­stellt. Die­se Bak­te­ri­en kön­nen poten­zi­ell gesund­heits­schäd­lich sein und meist Übel­keit und Durch­fall verursachen. Die nächs­te Pro­ben­ent­nah­me erfolgt am 11.08.2025. Die zustän­di­gen Stel­len arbei­ten der­zeit inten­siv an der Ursa­chen­for­schung, um die Quel­le der Ver­un­rei­ni­gung zu iden­ti­fi­zie­ren und die Situa­ti­on schnellst­mög­lich zu beheben. Nach­ste­hen­de Ortsteile/Straßenzüge sind betroffen:

• Am Bäckerberg • Am Moosberg • Am Sonnenhang • Am Weinberg • An der Pferdeeisenbahn • Anna­stra­ße • Ari­bach­weg • Blu­mau­er­weg • Brun­nen­weg • Cum­ber­land­park • Cum­ber­land­stra­ße • Eben­weg • Engel­hof­stra­ße • Enger­bach­weg • Fich­ten­weg • Flach­berg­weg • Föh­ren­weg • Georg­stra­ße • Grün­berg­weg • Him­mel­reich­stra­ße • Hof­gar­ten • Im Gsperr • In der Klamm • In der Schörihub • Koa­ser­bau­er-Stra­ße • Kohl­bach­weg • Krot­ten­see­stra­ße • Lau­dach­see­stra­ße • Lei­ten­stra­ße • Lem­berg­weg • Lin­zer­stra­ße • Moos­berg­weg • Moos­gas­se • Morä­nen­weg • Obe­re Krottenseestraße • Obe­re Schörihub • Quel­len­weg • Sam­mer­lei­ten­weg • Scharn­stei­ner­stra­ße • Schiff­ner­stra­ße • Schla­gen­stra­ße • Schmid­egg­stra­ße • Tas­tel­berg­weg Wich­ti­ge Vorsichtsmaßnahmen

Bis auf Wei­te­res bit­ten wir alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, fol­gen­de Vor­sichts­maß­nah­men zu beachten:

1. Abko­chen des Was­sers vor der Ver­wen­dung (wenigs­tens 3 Minuten)

Im Anschluss kann das Was­ser wie­der beden­ken­los getrun­ken und zur Zube­rei­tung von Lebens­mit­teln ver­wen­det wer­den. Es soll­te jedoch gekühlt höchs­tens einen Tag lang ver­wen­det wer­den (Gefahr der Wiederverkeimung!).

2. Zube­rei­tung von Spei­sen, Rei­ni­gung von Lebens­mit­teln, Obst und Gemüse

Für Genuss­zwe­cke und für die Ver­ar­bei­tung von Lebens­mit­teln sowie für die Zube­rei­tung von Spei­sen darf aus­schließ­lich abge­koch­tes Was­ser ver­wen­det wer­den. Dies gilt auch für das Rei­ni­gen bzw. Waschen von Obst und Gemüse.

3. Kaf­fee oder Tee nur aus abge­koch­tem Wasser

Bei der Her­stel­lung von hei­ßen Geträn­ken in Kaf­fee­ma­schi­nen wie sie im Haus­halt oder klei­nen Imbiss­be­trie­ben ver­wen­det wer­den, wird das Was­ser ledig­lich leicht erhitzt (anfangs oft unter 60°C), was bes­ten­falls zu einer gerin­gen Reduk­ti­on der Mikro­or­ga­nis­men führt. Es ist daher auch hier abge­koch­tes Was­ser zu verwenden.

4. Tem­pe­ra­tur im Warm­was­ser­be­reich mög­lichst 70–80°C In den letz­ten Jah­ren ist es aus Grün­den der Spar­sam­keit üblich gewor­den, dass die Tem­pe­ra­tur in den Warm­was­ser­boi­lern nied­rig gehal­ten wird (oft nur 50°C). Dies stellt bei ein­wand­frei­er Trink­was­ser­qua­li­tät grund­sätz­lich kein Pro­blem dar; mit Aus­nah­me der Legio­nel­len­pro­ble­ma­tik (Abtö­ten ab 64°C). Bei mikro­bio­lo­gi­schen Ver­un­rei­ni­gun­gen des Was­sers kann bei die­sen nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren jedoch nur eine gerin­ge Reduk­ti­on der Mikro­or­ga­nis­men erzielt wer­den. Die Tem­pe­ra­tur soll­te daher im Warm­was­ser­be­reich für die Dau­er der Belas­tung auf 70–80°C ein­ge­stellt wer­den, wenn das Mate­ri­al des Rohr­lei­tungs­net­zes der­ar­ti­ge Tem­pe­ra­tu­ren erlaubt.

5. Rei­ni­gen von Geschirr und Gläsern

Geschirr- bzw. Glä­ser­spü­ler müs­sen beim Nach­spü­len wenigs­tens 85°C errei­chen. Kann die Tem­pe­ra­tur vom Gerät nicht erreicht wer­den, so muss das Geschirr bzw. müs­sen die Glä­ser nach der Rei­ni­gung mit abge­koch­tem Warm­was­ser nach­ge­spült wer­den. Geschirr bzw. Glä­ser anschlie­ßend abtrop­fen und trock­nen lassen.

6. Rei­ni­gung von Arbeitsflächen

Die Rei­ni­gungs­lö­sung zur Rei­ni­gung von Arbeits­flä­chen und Gerä­ten ist mit Heiß­was­ser (Lei­tungs­netz min. 70–80°C) oder mit abge­koch­tem Was­ser, unter Ver­wen­dung eines Rei­ni­gungs­mit­tels mit Des­in­fek­ti­ons­wir­kung her­zu­stel­len. Zum Nach­spü­len ist abge­koch­tes Was­ser oder Heiß­was­ser aus dem Lei­tungs­netz mit min. 80°C zu verwenden.

7. Ener­gie­spar­pro­gramm bei Geschirr­spü­lern nicht verwenden

Bei den Ener­gie­spar­pro­gram­men wird mit gerin­ger Was­ser­tem­pe­ra­tur gerei­nigt (ca. 50°C) um einen Spar­ef­fekt zu erzie­len. Ähn­lich den Warm­was­ser­boi­lern kann sich bei belas­te­tem Was­ser die Bak­te­ri­en­be­las­tung im Was­ser wei­ter erhöhen. Zur Ver­sor­gung mit Trink­was­ser gibt es fol­gen­de Stel­len zur Entnahme

• Hl. Brunnen • Gran­der Plas­sau­er­hof (Bet­ten Reingruber) • Gran­der Kapu­zi­ner­klos­ter (Gar­ten) • Brun­nen Feuerwehr • Gran­der Weyer • Gran­der Klosterplatz • Trink­brun­nen Marktplatz • Brun­nen Kirchenplatz • Brun­nen Rinnholzplatz • Gran­der Franz Josef Park

Die­se Ent­nah­me­stel­len ste­hen Ihnen rund um die Uhr zur Ver­fü­gung. Bit­te nut­zen Sie die­se, um sich mit fri­schem und siche­rem Trink­was­ser zu versorgen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Handlungsempfehlungen