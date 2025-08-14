Nach­dem ver­gan­ge­ne Woche im Zuge einer rou­ti­ne­mä­ßi­gen Pro­ben­ent­nah­me in Tei­len des Gmund­ner Stadt­ge­bie­tes eine Ver­un­rei­ni­gung des Trink­was­sers mit poten­zi­ell gesund­heits­ge­fähr­den­den E.-coli-Bakterien fest­ge­stellt wur­de, lag am heu­ti­gen Tag der Labor­be­richt über eine am Mon­tag, 11. August, gezo­ge­ne Pro­be vor.

Dem­nach sind kei­ne der­ar­ti­gen Bak­te­ri­en mehr fest­stell­bar. Für das Gebiet Tas­tel­berg kann eine voll­stän­di­ge Ent­war­nung gege­ben wer­den. Da jedoch im Stadt­teil Franzl im Holz nach wie vor erhöh­te Wer­te von Kolo­nien nicht näher defi­nier­ba­rer Kei­me fest­ge­stellt wur­den, emp­fiehlt die Trink­was­ser­auf­sicht des Lan­des Ober­ös­ter­reich, die bis­he­ri­gen Vor­sichts­maß­nah­men dort wei­ter­hin ein­zu­hal­ten und das Lei­tungs­was­ser drei Minu­ten abzukochen.

Betrof­fen sind 50 Häu­ser in fol­gen­den Straßen:

Enger­bach­weg

Flach­berg­weg

Him­mel­reich­stra­ße

In der Klamm

Kohl­bach­weg

Lau­dach­see­stra­ße

Mit­ter­berg­weg

Sam­mer­lei­ten­weg

Eng­ma­schi­ge Kon­trol­len und wei­te­re Spü­lun­gen der Leiungen

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den prüft das Was­ser in dem nach wie vor von der Ver­un­rei­ni­gung betrof­fe­nen Gebiet wei­ter­hin inten­siv und eng­ma­schig und setzt zudem die Spü­lun­gen der Lei­tun­gen mit Frisch­was­ser fort. In wei­te­rer Fol­ge ist geplant, bei den Pro­ben­ent­nah­men den gesetz­lich vor­ge­schrie­be­nen Drei-Mona­te-Inter­vall auf einen dich­te­ren Rhyth­mus von einem Monat aus­zu­wei­ten. Auch an der Ursa­chen­for­schung wird mit Nach­druck gearbeitet.

Sobald sich die oben erwähn­ten Keim­ko­lo­nien auf den Norm­be­reich redu­ziert haben, kann eine gänz­li­che Frei­ga­be des Was­ser­lei­tungs­sys­tems erfol­gen. Die Bevöl­ke­rung wird mit an neur­al­gi­schen Stel­len auf­ge­stell­ten A‑Ständern und über die stadt­ei­ge­nen Medi­en (Home­page www.gmunden.at, Face­book, Insta­gram) informiert.