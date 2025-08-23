Am 21.8.2025 fand im Gast­hof Enichl­mayr in Ohls­dorf, Ehren­feld die 68. ordent­li­che Gene­ral­ver­samm­lung der gemein­nüt­zi­gen Sied­ler­ge­mein­saft Traun­see statt. Über 60 Mit­glie­der waren gekom­men und zeig­ten so das Inter­es­se als ordent­li­che Mitglieder.

“Wir sehen uns als Garant für leist­ba­res Woh­nen und Wert­schöp­fung im eige­nen Bezirk durch Zusam­men­ar­beit mit hei­mi­scher Wirt­schaft. Sozi­al leist­ba­res Woh­nen, wie es auch immer wie­der von der Poli­tik gefor­dert wird, ist jedoch nur mög­lich wenn auch die Grund­stücks­prei­se für den Nor­mal­ver­brau­cher leist­bar blei­ben!“, so der Obmann des Vor­stan­des Ing. Die­ter Helms in sei­nen Begrü­ßungs­wor­ten. Ganz beson­ders Will­kom­men hat er die Bür­ger­meis­te­rin von Ohls­dorf Ines Mir­la­cher gehei­ßen, die ger­ne die­sen Ter­min wahr­ge­nom­men hat.

Der­zeit ver­wal­ten die 6 Ange­stell­ten 1719 Ein­hei­ten bei einer Bilanz­sum­me von 17.121.651,- € und 32.421,- € Rein­ge­winn, der auf das Rück­la­gen­kon­to geht. Im Jahr 2024 wur­den 1.024.565,- € an Sanie­rungs­vo­lu­men auf­ge­wen­det. Sämt­li­che Kenn­zah­len aus der Ver­mö­gens- und Kapi­tal­la­ge sind über­aus posi­tiv und die Sied­ler­ge­mein­schaft Traun­see kann eine soli­de finan­zi­el­le Basis auf­wei­sen. Durch die Voll­ver­samm­lung wur­de so auch der Vor­stand ent­las­tet und das vol­le Ver­trau­en zum Aus­druck gebracht.

Beson­ders wich­tig für die Sied­ler­ge­mein­schaft Traun­see ist der Grund­stücks­kauf in Laa­kir­chen von 6 514 m², mit dem die Bau­tä­tig­keit für die nächs­ten Jah­re gesi­chert ist. Außer­dem hat sich der lang­jäh­ri­ge Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de Erhard Gaj­dosch nach 40 Jah­ren Tätig­keit aus dem Auf­sichts­rat zurück­ge­zo­gen und den Vor­sitz an Wolf­gang Sage­der über­ge­ben. Ihm gebührt ein beson­de­rer Dank für sei­ne her­vor­ra­gend geleis­te­te Arbeit in sei­ner akti­ven Zeit in der Genos­sen­schaft. Beim Durch­lauf der Prä­sen­ta­ti­on auf der Lein­wand sah man, wie vie­le Woh­nun­gen im Bezirk von die­ser Genos­sen­schaft errich­tet wur­den. Durch­wegs ein­stim­mi­ge Beschlüs­se in der Gene­ral­ver­samm­lung zei­gen deut­lich die Zufrie­den­heit der Bewoh­ner und Mit­glie­der. Gra­tu­la­ti­on an den gewähl­ten Vor­stand unter Obmann Ing. Die­ter Helms und auch an den Auf­sichts­rat unter Vor­sitz von Wolf­gang Sageder.