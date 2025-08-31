Vege­ta­ti­ons­brän­de neh­men nicht nur in Süd­eu­ro­pa, son­dern zuneh­mend auch in Öster­reich zu. Mit der pro­gnos­ti­zier­ten Kli­ma­er­wär­mung steigt das Gefah­ren­po­ten­zi­al wei­ter an. Um dar­auf vor­be­rei­tet zu sein, wur­de von 26. bis 30. August 2025 erst­mals ein Basis­lehr­gang für Vege­ta­ti­ons­brand­be­kämp­fung im Bezirk Vöck­la­bruck abge­hal­ten. Aus­tra­gungs­or­te waren die Räum­lich­kei­ten der Feu­er­wehr Ober­wang sowie das Gelän­de der Tho­mas Grab­ner – Kies­werk und Recy­cling GmbH.

In ins­ge­samt drei Tur­nus­sen konn­ten über 60 Feu­er­wehr­ka­me­ra­den aus dem gesam­ten Bezirk aus­ge­bil­det wer­den. Jeder Tur­nus setz­te sich aus einer Abend­ver­an­stal­tung mit theo­re­ti­schen Grund­la­gen sowie einem halb­tä­gi­gen Pra­xis­teil am Wochen­en­de zusam­men. Ein beson­de­rer Dank gilt der Feu­er­wehr Ober­wang für die groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung sowie der Fir­ma Tho­mas Grab­ner – Kies­werk und Recy­cling GmbH für das Zur­ver­fü­gung­stel­lung des Werks­ge­län­des, das die pra­xis­na­he Durch­füh­rung die­ser wich­ti­gen Aus­bil­dung ermög­lich­te. Eben­so möch­ten wir den Aus­bil­dern, den Kame­ra­den der Feu­er­wehr St. Aga­tha sowie den Haupt­brand­in­spek­to­ren des Fach­diens­tes Wal­ter Pach­ler, Harald Rach­lin­ger und Klaus Egger für die Orga­ni­sa­ti­on und die enga­gier­te Durch­füh­rung herz­lich dan­ken. Mit die­sem Lehr­gang wur­de ein wich­ti­ger Schritt gesetzt, um die Feu­er­weh­ren des Bezirks best­mög­lich auf die wach­sen­den Her­aus­for­de­run­gen durch Vege­ta­ti­ons­brän­de vorzubereiten.