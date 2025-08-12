Die Suche und Ret­tung meh­re­rer Per­so­nen aus der Traun stand am 11. August 2025 am Übungs­pro­gramm der FF Bad Goisern.

Sehr weit­läu­fig war der Bereich am Traun­fluss, der von den Feu­er­wehr­kräf­ten nach ins­ge­samt drei ver­miss­ten Per­so­nen abge­sucht wer­den muss­te. Koor­di­niert über die Ein­satz­lei­tung wur­den meh­re­re Such­trupps gebil­det, die den teils dicht ver­wach­se­nen Ufer­be­reich beid­seits durch­kämm­ten. Auch das Ret­tungs­boot kam zum Ein­satz, des­sen Besat­zung dann rasch eine im Was­ser trei­ben­de Übungs­pup­pe an Bord auf­neh­men konn­te. Und mit­tels Hub­ret­tungs­büh­ne gelang es, im Unter­flur­be­reich ein „Opfer“ aus den Flu­ten zu ret­ten. Auf ins­ge­samt 2,5 Kilo­me­tern Län­ge waren die Such­trupps im und am Was­ser reich­lich beschäf­tigt, und konn­ten schließ­lich auch die drit­te ver­miss­te Per­son auf­fin­den und ans Ufer retten.

„Wir wur­den schon öfters zu der­ar­ti­gen Ein­sät­zen geru­fen, mit die­ser Übung haben wir uns gera­de in der Bade­sai­son wie­der für den Ernst­fall vor­be­rei­tet“, zeig­te sich Goi­serns Feu­er­wehr­kom­man­dant Claus Ebner mit dem Übungs­ver­lauf zufrieden.