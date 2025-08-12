Die Suche und Rettung mehrerer Personen aus der Traun stand am 11. August 2025 am Übungsprogramm der FF Bad Goisern.
Sehr weitläufig war der Bereich am Traunfluss, der von den Feuerwehrkräften nach insgesamt drei vermissten Personen abgesucht werden musste. Koordiniert über die Einsatzleitung wurden mehrere Suchtrupps gebildet, die den teils dicht verwachsenen Uferbereich beidseits durchkämmten. Auch das Rettungsboot kam zum Einsatz, dessen Besatzung dann rasch eine im Wasser treibende Übungspuppe an Bord aufnehmen konnte. Und mittels Hubrettungsbühne gelang es, im Unterflurbereich ein „Opfer“ aus den Fluten zu retten. Auf insgesamt 2,5 Kilometern Länge waren die Suchtrupps im und am Wasser reichlich beschäftigt, und konnten schließlich auch die dritte vermisste Person auffinden und ans Ufer retten.
„Wir wurden schon öfters zu derartigen Einsätzen gerufen, mit dieser Übung haben wir uns gerade in der Badesaison wieder für den Ernstfall vorbereitet“, zeigte sich Goiserns Feuerwehrkommandant Claus Ebner mit dem Übungsverlauf zufrieden.
