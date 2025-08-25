Auch in jenen bei­den Stra­ßen im Trink­was­ser-Ver­sor­gungs­ge­biet Franz im Holz, die bis­her noch nicht frei­ge­ge­ben wor­den waren, konn­te am heu­ti­gen Tag end­gül­ti­ge Ent­war­nung gege­ben werden.

Nach­dem der vor­lie­gen­de Labor­be­fund kei­ner­lei Ver­un­rei­ni­gun­gen oder Beein­träch­ti­gun­gen mehr aus­weist, ist das Trink­was­ser im gesam­ten Gmund­ner Stadt­ge­biet wie­der beden­ken­los und ohne Ein­schrän­kun­gen genießbar.

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den wird aller­dings wei­ter­hin akri­bisch nach der Ursa­che der jüngs­ten Kon­ta­mi­na­ti­on suchen. Wie berich­tet, wird zudem der gesetz­lich vor­ge­schrie­be­ne Rhyth­mus der Was­ser­pro­ben­ent­nah­men von drei Mona­ten auf einen Monat reduziert.