Auch in jenen beiden Straßen im Trinkwasser-Versorgungsgebiet Franz im Holz, die bisher noch nicht freigegeben worden waren, konnte am heutigen Tag endgültige Entwarnung gegeben werden.
Nachdem der vorliegende Laborbefund keinerlei Verunreinigungen oder Beeinträchtigungen mehr ausweist, ist das Trinkwasser im gesamten Gmundner Stadtgebiet wieder bedenkenlos und ohne Einschränkungen genießbar.
Die Stadtgemeinde Gmunden wird allerdings weiterhin akribisch nach der Ursache der jüngsten Kontamination suchen. Wie berichtet, wird zudem der gesetzlich vorgeschriebene Rhythmus der Wasserprobenentnahmen von drei Monaten auf einen Monat reduziert.
