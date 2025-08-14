In Alt­müns­ter sind am Don­ners­tag­nach­mit­tag zwei Pkw auf der B145 fron­tal kol­li­diert. Fünf Per­so­nen, dar­un­ter zwei Kin­der, wur­den ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht.

Gegen 15:30 Uhr fuhr eine 57-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit ihrem Pkw auf der B145 in Rich­tung Gmun­den. Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che geriet sie laut Poli­zei in den Gegen­ver­kehr und stieß fron­tal mit dem Fahr­zeug einer pol­ni­schen Urlau­ber­fa­mi­lie zusammen.

Mehrere Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Die 30-jäh­ri­ge Len­ke­rin, ihr 38-jäh­ri­ger Ehe­mann, ihre bei­den Kin­der im Alter von 8 und 10 Jah­ren sowie die 57-Jäh­ri­ge wur­den nach not­ärzt­li­cher Ver­sor­gung mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht.

