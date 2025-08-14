In Altmünster sind am Donnerstagnachmittag zwei Pkw auf der B145 frontal kollidiert. Fünf Personen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Gegen 15:30 Uhr fuhr eine 57-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit ihrem Pkw auf der B145 in Richtung Gmunden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie laut Polizei in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Fahrzeug einer polnischen Urlauberfamilie zusammen.
Mehrere Verletzte ins Krankenhaus gebracht
Die 30-jährige Lenkerin, ihr 38-jähriger Ehemann, ihre beiden Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren sowie die 57-Jährige wurden nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.
Quelle: LPD OÖ