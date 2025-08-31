Der Töp­fer­markt in Gmun­den fand am letz­ten August­wo­chen­en­de statt und zog Künst­ler sowie Besu­cher aus vie­len Län­dern an. Auf dem Rat­haus­platz und ent­lang der Espla­na­de ver­wan­del­te sich die Stadt in eine Büh­ne für Keramikkunst.

Der 37. Markt gilt als einer der wich­tigs­ten Treff­punk­te für Kera­mi­ker in Euro­pa. Rund 130 Aus­stel­ler prä­sen­tier­ten ihre Wer­ke, die von all­tags­taug­li­chen Gefä­ßen bis zu fili­gra­nen Objek­ten reich­ten. Die Besu­cher erwar­te­te ein viel­fäl­ti­ges Ange­bot, das hohe Qua­li­tät mit krea­ti­ver Expe­ri­men­tier­freu­de verband.

Zudem beein­druck­ten Aus­stel­ler aus Öster­reich, Deutsch­land, Skan­di­na­vi­en und wei­te­ren euro­päi­schen Län­dern mit ihren Arbei­ten. Gäs­te aus dem Schwarz­wald, die am nahe­ge­le­ge­nen Atter­see Urlaub mach­ten, zeig­ten sich begeis­tert von der Viel­falt. Eben­so spür­te man die Begeis­te­rung einer schwe­di­schen Fami­lie, die auf Besuch bei Ver­wand­ten in Gmun­den waren.

Beson­ders Auf­merk­sam­keit erhielt ein hol­län­di­scher Künst­ler mit sei­nem Werk „Kano­nen­fut­ter“. Er erklär­te: „Die­se Arbeit ist eine Anspie­lung auf die Sol­da­ten, die als Kano­nen­fut­ter in Krie­ge geschickt wer­den.“ Das Kunst­werk rief bei vie­len Besu­chern nach­denk­li­che Reak­tio­nen hervor.

Wer über den Platz schlen­der­te, fühl­te sich wie in einem Meer aus For­men und Far­ben. Daher glich die Atmo­sphä­re einem leben­di­gen Mosa­ik aus Ideen, Tra­di­ti­on und Moderne.

Neben dem Markt­trei­ben bot Gmun­den ein viel­sei­ti­ges Rah­men­pro­gramm. Meh­re­re Gale­rien und Aus­stel­lungs­häu­ser wid­me­ten sich par­al­lel der Keramikkunst.

Infol­ge­des­sen ent­wi­ckel­te sich ein kul­tu­rel­les Gesamt­erleb­nis, das weit über den Ver­kauf hin­aus­ging. Auch kuli­na­ri­sche Ange­bo­te berei­cher­ten die Ver­an­stal­tung. Beson­ders beliebt war der „Cof­fee Flow“ von Flo­ri­an Wer­ner, der mit sei­ner Inno­va­ti­on Besu­cher und Aus­stel­ler glei­cher­ma­ßen erfreute.

Die male­ri­sche Lage am Traun­see ver­stärk­te die Wir­kung des Events. Wie Spie­gel glit­zer­te das Was­ser neben der Espla­na­de und hob die Stim­mung der Gäs­te. Gmun­den zeig­te damit erneut sei­ne beson­de­re Ver­bin­dung von Natur und Kultur.

Daher gilt die Stadt inzwi­schen fest als euro­päi­sches Zen­trum der Kera­mik­kunst. Mit jeder Aus­ga­be bestä­tigt der Markt sei­nen Ruf als High­light für Künst­ler und Lieb­ha­ber hoch­wer­ti­ger Arbeiten.

Zusam­men­fas­send lässt sich sagen: Der Töp­fer­markt 2025 war ein vol­ler Erfolg. Gmun­den fes­tigt damit sei­ne Posi­ti­on als Kera­mik­stadt von inter­na­tio­na­lem Rang.