Nach ein­ge­hen­der recht­li­cher Prü­fung hält die Stadt Gmun­den eine flä­chen­de­cken­de Tem­po-40-Rege­lung nur mit erheb­li­chem Ver­wal­tungs­auf­wand auf­recht. Als Grün­de wer­den ein dro­hen­der „Schil­der­wald“ und zusätz­li­che Kos­ten für stra­ßen­bau­li­che Maß­nah­men genannt. An Kreu­zun­gen müss­ten dem­nach teils bis zu zehn Orts­ta­feln, teil­wei­se als Über­kopf­an­zei­gen, ange­bracht wer­den. Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und die ÖVP Gmun­den kün­di­gen daher an, in der nächs­ten Gemein­de­rats­sit­zung die Rück­kehr zu Tem­po 50 zu beantragen.

Krapf erklär­te: „Die Redu­zie­rung des Tem­po­li­mits auf 40 km/h war eine bewusst getrof­fe­ne Ent­schei­dung für eine erhöh­te Ver­kehrs­be­ru­hi­gung und Sicher­heit. Doch nun müs­sen wir akzep­tie­ren, dass der büro­kra­ti­sche Auf­wand sowie die Adap­tie­rungs­maß­nah­men eine Dimen­si­on errei­chen, die ein­fach nicht mehr ver­hält­nis­mä­ßig ist. Es ergibt kei­nen Sinn, an die­ser Lösung gegen mas­si­ve Wider­stän­de fest­zu­hal­ten. Daher habe ich mich gemein­sam mit einer brei­ten Mehr­heit in mei­ner Par­tei dazu ent­schlos­sen, in die­ser Cau­sa in Ein­klang mit vie­len Bür­ge­rin­nen und Bür­gern einen Schritt zurück­zu­ge­hen und die Rück­kehr zu Tem­po 50 zu befürworten.“

Nach Anga­ben der Stadt soll der Fokus wei­ter­hin auf Ver­kehrs­be­ru­hi­gung und Sicher­heit lie­gen. Aktu­ell wer­de an einem Pro­jekt mit inno­va­ti­ven Lösun­gen am Gra­ben gear­bei­tet. „Ver­kehrs­si­cher­heit genießt wei­ter­hin eine hohe Prio­ri­tät. An sen­si­blen Stel­len, etwa vor Schu­len und Kin­der­gär­ten sowie Wohn­sied­lun­gen wird Tem­po 30 bei­be­hal­ten. Zudem wer­den neur­al­gi­sche Punk­te und Stra­ßen­zü­ge ana­ly­siert. Wich­tig aber ist es jetzt, in aller Deut­lich­keit Klar­heit zu schaf­fen“, so Krapf.

Ein wei­te­rer Schwer­punkt lie­ge auf kor­rek­ter Beschil­de­rung. Mit der Rück­kehr zu Tem­po 50 sol­le das Pro­blem der Orts­ta­feln zügig und unbü­ro­kra­tisch gelöst wer­den. Die bis­lang feh­len­den Ver­ord­nun­gen zu den Orts­ta­feln wer­de nach Anga­ben der Stadt der­zeit erstellt und kor­ri­giert, bestehen­de Feh­ler sol­len beho­ben wer­den. Ziel der Maß­nah­men sei es, Klar­heit und Rechts­si­cher­heit her­zu­stel­len, wäh­rend in beson­ders schutz­wür­di­gen Berei­chen wei­ter­hin nied­ri­ge­re Tem­po­li­mits gelten.