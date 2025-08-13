In Gmun­den ist am Mitt­woch­nach­mit­tag eine 81-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den von Bade­gäs­ten aus der Traun geret­tet wor­den. Dank des schnel­len Ein­grei­fens meh­re­rer Hel­fer konn­te die Frau wie­der­be­lebt werden.

Die Pen­sio­nis­tin wur­de nach der erfolg­rei­chen Ret­tung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht.

Ent­de­ckung am Traunufer

Gegen 15:30 Uhr befand sich eine 55-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den am Ufer der Traun, als sie eine leb­lo­se Per­son im Was­ser trei­ben sah. Sie alar­mier­te umge­hend den Not­ruf und hol­te wei­te­re Bade­gäs­te zur Unterstützung.

Schnel­le Hil­fe ret­tet Leben

Ein 56-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den sprang sofort ins Was­ser, um die Per­son ans Ufer zu brin­gen. Zwei Stand-Up-Padd­le­rin­nen, 26 Jah­re alt aus dem Bezirk Vöck­la­bruck und 25 Jah­re alt aus dem Bezirk Wels-Land, unter­stütz­ten die Ret­tungs­ak­ti­on und hal­fen beim Trans­port ans Ufer.

Wie­der­be­le­bung erfolgreich

Am Ufer begann eine zufäl­lig anwe­sen­de 36-jäh­ri­ge Kran­ken­schwes­ter aus dem Bezirk Gmun­den sofort mit Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men. Kur­ze Zeit spä­ter zeig­te die 81-Jäh­ri­ge wie­der Lebens­zei­chen. Sie wur­de zur wei­te­ren Behand­lung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht.

Quel­le: LPD OÖ