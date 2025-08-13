In Gmunden ist am Mittwochnachmittag eine 81-Jährige aus dem Bezirk Gmunden von Badegästen aus der Traun gerettet worden. Dank des schnellen Eingreifens mehrerer Helfer konnte die Frau wiederbelebt werden.
Die Pensionistin wurde nach der erfolgreichen Rettung ins Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.
Entdeckung am Traunufer
Gegen 15:30 Uhr befand sich eine 55-Jährige aus dem Bezirk Gmunden am Ufer der Traun, als sie eine leblose Person im Wasser treiben sah. Sie alarmierte umgehend den Notruf und holte weitere Badegäste zur Unterstützung.
Schnelle Hilfe rettet Leben
Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden sprang sofort ins Wasser, um die Person ans Ufer zu bringen. Zwei Stand-Up-Paddlerinnen, 26 Jahre alt aus dem Bezirk Vöcklabruck und 25 Jahre alt aus dem Bezirk Wels-Land, unterstützten die Rettungsaktion und halfen beim Transport ans Ufer.
Wiederbelebung erfolgreich
Am Ufer begann eine zufällig anwesende 36-jährige Krankenschwester aus dem Bezirk Gmunden sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Kurze Zeit später zeigte die 81-Jährige wieder Lebenszeichen. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.
