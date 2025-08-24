Am 21. August 2025 wur­de die Markt­ge­mein­de Lenzing an der Ager offi­zi­ell zur Stadt erho­ben. Bei einem fei­er­li­chen Fest­akt über­reich­te Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer die Stadt­er­he­bungs­ur­kun­de an Bür­ger­meis­ter Ing. Rudolf Vog­ten­hu­ber und wür­dig­te die Ent­wick­lung der Gemeinde.

„Die Stadt­er­he­bung unter­streicht die posi­ti­ve Ent­wick­lung Lenzings als attrak­ti­ven Wirt­schafts- und Wohn­stand­ort mit hoher Lebens­qua­li­tät und guten Zukunfts­per­spek­ti­ven für die Men­schen“, sag­te Lan­des­haupt­mann Stel­zer bei sei­ner Festrede.

Lenzing zählt mehr als 5.250 Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner. Der Ort liegt im Bezirk Vöck­la­bruck in Ober­ös­ter­reich, nur weni­ge Kilo­me­ter vom Atter­see ent­fernt, und ist dank sei­ner ver­kehrs­güns­ti­gen Lage gut an regio­na­le wie über­re­gio­na­le Net­ze angebunden.

Die wirt­schaft­li­che Bedeu­tung Lenzings ist eng mit der Lenzing AG ver­knüpft – einem inter­na­tio­nal füh­ren­den Her­stel­ler von Zel­lu­lo­se­fa­sern und einem der wich­tigs­ten Arbeit­ge­ber der Regi­on. Indus­trie, Gewer­be und ein wach­sen­der Dienst­leis­tungs­sek­tor bil­den zusam­men die wirt­schaft­li­che Basis der neu­en Stadt.

„Die­se Aner­ken­nung als Stadt­ge­mein­de spie­gelt die wach­sen­de Bedeu­tung Lenzings inner­halb der Regi­on wider – ein Ort, der mit sei­ner dyna­mi­schen wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung auch Ober­ös­ter­reich stärkt“, so LH Stel­zer. „Mit dem neu­en Sta­tus eröff­nen sich Chan­cen, zukunfts­ori­en­tier­te Pro­jek­te und eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung voranzutreiben.“

Lenzing ver­fügt über eine gut aus­ge­bau­te Infra­struk­tur: Kin­der­gär­ten, Volks­schu­len, eine neue Mit­tel­schu­le und wei­te­re Bil­dungs­ein­rich­tun­gen. Frei­zeit­an­ge­bo­te pro­fi­tie­ren von der Nähe zu Seen und Ber­gen, ergänzt durch eine leben­di­ge Ver­eins­tra­di­ti­on und star­kes ehren­amt­li­ches Engagement.

„Die Stadt­er­he­bung ist Chan­ce und Auf­trag, die Gemein­schaft zu för­dern, die Lebens­qua­li­tät zu sichern, das Ehren­amt zu stär­ken und neue Per­spek­ti­ven für alle Gene­ra­tio­nen schaf­fen“, so LH Stelzer.