Am Wochen­en­de kamen in Grün­au im Alm­tal zahl­rei­che Lieb­ha­ber his­to­ri­scher Mili­tär­fahr­zeu­ge zusam­men. Sie tausch­ten Erfah­run­gen aus, prä­sen­tier­ten ihre Schät­ze und pfleg­ten ihre gemein­sa­me Leidenschaft.

Rund 100 his­to­ri­sche Fahr­zeu­ge zogen Besu­cher aus nah und fern an. Beson­ders im Fokus stan­den ame­ri­ka­ni­sche Jeep-Model­le aus der Zeit der bei­den Welt­krie­ge. „Hier tref­fen sich Leu­te, die ger­ne an der his­to­ri­schen Tech­nik schrau­ben und unter Freun­den Erfah­run­gen aus­tau­schen“, beton­te der Veranstalter.

Daher reis­te eine bun­te Gemein­schaft aus ganz Ober­ös­ter­reich und dem Berch­tes­ga­de­ner Raum an. Sogar aus den Ber­gen war ein Gast zu begrü­ßen: „Wir sind mit dem Pinz­gau­er von der Krana­be­th­hüt­te vom Feu­er­ko­gel mit Freun­den aus Krems gekom­men“, berich­te­te Sepp aus Ebensee.

Ein beson­de­res High­light war das „Wie­sel“ – ein eng­li­sches M29 Weas­le, gebaut zwi­schen 1942 und 1945. „Die­ses klei­ne Ket­ten­fahr­zeug war für extre­me Käl­te gedacht und kam sogar in ark­ti­schen Regio­nen zum Ein­satz“, erklär­te des­sen Besit­zer. Zudem waren Stey­rer 680 aus öster­rei­chi­scher Pro­duk­ti­on zu sehen, die bis 2007 im Bun­des­heer dienten.

Die Gäs­te über­nach­te­ten in the­ma­tisch pas­sen­den Zel­ten, bade­ten im küh­len Was­ser der Alm und genos­sen gemein­sa­me Grillabende.

Die Atmo­sphä­re glich einer Rei­se in die Ver­gan­gen­heit, als knat­tern­de Moto­ren und der Geruch von Öl Geschich­ten ver­gan­ge­ner Zei­ten erzähl­ten. Infol­ge­des­sen ent­stand ein Fest, das nicht nur Tech­nik­lieb­ha­ber begeis­ter­te, son­dern auch Freund­schaf­ten ver­tief­te. Die Orga­ni­sa­to­ren Klaus Mizel­li und Franz Schi­da sorg­ten mit gro­ßem Ein­satz für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf. Wei­ter­hin wur­de Wert auf Sicher­heit und ein herz­li­ches Mit­ein­an­der gelegt.

Das „Kohl­häusl-Team“ bewies, dass his­to­ri­sche Tech­nik Men­schen ver­bin­det. So blie­ben unzäh­li­ge Ein­drü­cke, die noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben werden.

Das Tref­fen in Grün­au im Alm­tal war ein vol­ler Erfolg für alle Teil­neh­mer. Tech­nik, Gemein­schaft und Lei­den­schaft ver­schmol­zen zu einem unver­gess­li­chen Erlebnis.