Am Donnerstag 7.8.2025 fand in der Bezirksstadt Gmunden der weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Mondscheinbummel statt. Der Wettergott meinte es besonders gut und schickte Prachtwetter mit lauen Sommertemperaturen auch zu späterer Stunde. Dies nutzten hunderte Besucher und strömten aus allen Himmelsrichtung ins Stadtzentrum. Die Geschäfte hatten alle geöffnet und luden zum Shoppen ein. Auch kühle Getränke und kleine Speisen waren vorbereitet und vom Stadtplatz über Esplanade, Kirchengasse hinauf zum alten Marktplatz, über den Graben zum Rinnholzplatz war die Innenstadt Auto frei und zum Bummeln bestimmt.
Die Traunseetram konnte ab 16:00 Uhr kostenlos benützt werden und brachte die Besucher sicher ohne Stress zum Mondscheinbummel, eine echt tolle Sache, die auch entsprechend genützt wurde. Am Rathausplatz war Feuerwehr sowie Rettung und Rotes Kreuz vor Ort und man konnte die Fahrzeuge aus der Nähe betrachten und wurde auch über die Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge von den Einsatzkräften informiert. Natürlich kam die Kulinarik nicht zu kurz und auch da war für Jedermann/frau was dabei. Bestaunt wurden auch die beiden Stelzengeher, die unzählige Male als Fotoobjekt Aufstellung nahmen. Ein wirklich gelungener Abend war der Mondscheinbummel 2025 und findet 2026 seine Fortsetzung!
