Am Don­ners­tag 7.8.2025 fand in der Bezirks­stadt Gmun­den der weit über die Gemein­de­gren­zen hin­aus bekann­te Mond­schein­bum­mel statt. Der Wet­ter­gott mein­te es beson­ders gut und schick­te Pracht­wet­ter mit lau­en Som­mer­tem­pe­ra­tu­ren auch zu spä­te­rer Stun­de. Dies nutz­ten hun­der­te Besu­cher und ström­ten aus allen Him­mels­rich­tung ins Stadt­zen­trum. Die Geschäf­te hat­ten alle geöff­net und luden zum Shop­pen ein. Auch küh­le Geträn­ke und klei­ne Spei­sen waren vor­be­rei­tet und vom Stadt­platz über Espla­na­de, Kir­chen­gas­se hin­auf zum alten Markt­platz, über den Gra­ben zum Rinn­holz­platz war die Innen­stadt Auto frei und zum Bum­meln bestimmt.

Die Traun­see­tram konn­te ab 16:00 Uhr kos­ten­los benützt wer­den und brach­te die Besu­cher sicher ohne Stress zum Mond­schein­bum­mel, eine echt tol­le Sache, die auch ent­spre­chend genützt wur­de. Am Rat­haus­platz war Feu­er­wehr sowie Ret­tung und Rotes Kreuz vor Ort und man konn­te die Fahr­zeu­ge aus der Nähe betrach­ten und wur­de auch über die Aus­rüs­tung der Ein­satz­fahr­zeu­ge von den Ein­satz­kräf­ten infor­miert. Natür­lich kam die Kuli­na­rik nicht zu kurz und auch da war für Jedermann/frau was dabei. Bestaunt wur­den auch die bei­den Stel­zen­ge­her, die unzäh­li­ge Male als Foto­ob­jekt Auf­stel­lung nah­men. Ein wirk­lich gelun­ge­ner Abend war der Mond­schein­bum­mel 2025 und fin­det 2026 sei­ne Fortsetzung!