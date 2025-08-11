Es war ein wahres Fußballfest, als Zuschauer-Ströme trotz des späten Freitagnachmittags 8.8.2025 und Seetemperaturen, in die Gschwandtner Mairhuber-Arena zogen. Die Fußballbegeisterterten aus der Umgebung wollten beim geschichtlich allerersten Antreten der Union UNIS Gschwandt in der LT1OÖ-Liga dabei sein. Der Gegner kein geringerer als ein oberösterreichischer Fußball-Riese mit dem SK Vorwärts Steyr, der vor 3 Jahren noch in der 2. Bundesliga Profi-Fußball betrieb und nun wieder nach Höherem strebt, zumindest zurück in die Regionalliga möchte.
Die “Gschwandtner Buam” bei denen mit dieser Saison nun Kiril Chokchev auf der Trainerbank Platz nimmt, im Landes-Cup vor ein paar Tagen gegen Weißkirchen und Pettenbach Erfolge feierte und sich nun für Runde 3 gegen St. Ulrich bei Steyr (26.08) auswärts qualifizierte, waren sich dem schwierigen Auftaktspiel bewusst.
So zeigte man gerade in der ersten Halbzeit eine ordentliche Leistung und fand sogar 1–2 günstige Einschussmöglichkeiten vor. Trotzdem war über das ganze Spiel Steyr deutlich abgezockter und bestrafte wenige, kurze Unaufmerksamkeiten knallhart. 2 mal Mislov, sowie je 1 mal Wallner und Karahodzic trugen sich in die Torschützenliste für den 0:4‑Endstand ein.
Auch wenn die Niederlage natürlich weh tut, repräsentierten die UUG-Kicker ihre Farben und Trikot mit durchgehend aufrechter Haltung und gaben ihren Fans nie das Gefühl sich aufzugeben. Weiterhin so arbeiten und die soliden Phasen aus dem Spiel gegen Vorwärts Steyr mitnehmen und ausweiten, dann lassen wohl schon bald erste Erfolgserlebnisse nicht mehr lange auf sich warten.
Wie Sieger fühlten sich bei diesem Auftaktmatch aber die freiwilligen Gschwandtner Helferinnen und Helfer, sowie das Vorstandsteam, einen rundum gelungenen Saisonauftakt auf die Beine gestellt zu haben. Danke dabei besonders an die Stockschützen, die eine zusätzliche Schank stellten, als auch an den “Skippers Club Gschwandt”, die köstliche Bosna fürs Fußball-Publikum zauberten, der Beweis für tolle Zusammenarbeit.
ACHTUNG! Kommenden Dienstag 12.8.2025 um 19 Uhr muss die Union UNIS Gschwandt zum nächsten harten Match: Es geht auswärts zum nächsten Aufstiegsaspirant in Bad Schallerbach und da möchten die Gschwandtner definitiv in der Eurothermen-Gemeinde alles andere als “baden” gehen.
