Es war ein wah­res Fuß­ball­fest, als Zuschau­er-Strö­me trotz des spä­ten Frei­tag­nach­mit­tags 8.8.2025 und See­tem­pe­ra­tu­ren, in die Gschwandt­ner Mair­hu­ber-Are­na zogen. Die Fuß­ball­be­geis­ter­ter­ten aus der Umge­bung woll­ten beim geschicht­lich aller­ers­ten Antre­ten der Uni­on UNIS Gschwandt in der LT1OÖ-Liga dabei sein. Der Geg­ner kein gerin­ge­rer als ein ober­ös­ter­rei­chi­scher Fuß­ball-Rie­se mit dem SK Vor­wärts Steyr, der vor 3 Jah­ren noch in der 2. Bun­des­li­ga Pro­fi-Fuß­ball betrieb und nun wie­der nach Höhe­rem strebt, zumin­dest zurück in die Regio­nal­li­ga möchte.

Die “Gschwandt­ner Buam” bei denen mit die­ser Sai­son nun Kiril Chok­chev auf der Trai­ner­bank Platz nimmt, im Lan­des-Cup vor ein paar Tagen gegen Weiß­kir­chen und Pet­ten­bach Erfol­ge fei­er­te und sich nun für Run­de 3 gegen St. Ulrich bei Steyr (26.08) aus­wärts qua­li­fi­zier­te, waren sich dem schwie­ri­gen Auf­takt­spiel bewusst.

So zeig­te man gera­de in der ers­ten Halb­zeit eine ordent­li­che Leis­tung und fand sogar 1–2 güns­ti­ge Ein­schuss­mög­lich­kei­ten vor. Trotz­dem war über das gan­ze Spiel Steyr deut­lich abge­zock­ter und bestraf­te weni­ge, kur­ze Unauf­merk­sam­kei­ten knall­hart. 2 mal Mis­lov, sowie je 1 mal Wall­ner und Kara­hod­zic tru­gen sich in die Tor­schüt­zen­lis­te für den 0:4‑Endstand ein.

Auch wenn die Nie­der­la­ge natür­lich weh tut, reprä­sen­tier­ten die UUG-Kicker ihre Far­ben und Tri­kot mit durch­ge­hend auf­rech­ter Hal­tung und gaben ihren Fans nie das Gefühl sich auf­zu­ge­ben. Wei­ter­hin so arbei­ten und die soli­den Pha­sen aus dem Spiel gegen Vor­wärts Steyr mit­neh­men und aus­wei­ten, dann las­sen wohl schon bald ers­te Erfolgs­er­leb­nis­se nicht mehr lan­ge auf sich warten.

Wie Sie­ger fühl­ten sich bei die­sem Auf­takt­match aber die frei­wil­li­gen Gschwandt­ner Hel­fe­rin­nen und Hel­fer, sowie das Vor­stands­team, einen rund­um gelun­ge­nen Sai­son­auf­takt auf die Bei­ne gestellt zu haben. Dan­ke dabei beson­ders an die Stock­schüt­zen, die eine zusätz­li­che Schank stell­ten, als auch an den “Skip­pers Club Gschwandt”, die köst­li­che Bos­na fürs Fuß­ball-Publi­kum zau­ber­ten, der Beweis für tol­le Zusammenarbeit.

ACH­TUNG! Kom­men­den Diens­tag 12.8.2025 um 19 Uhr muss die Uni­on UNIS Gschwandt zum nächs­ten har­ten Match: Es geht aus­wärts zum nächs­ten Auf­stiegs­aspi­rant in Bad Schal­ler­bach und da möch­ten die Gschwandt­ner defi­ni­tiv in der Euro­ther­men-Gemein­de alles ande­re als “baden” gehen.