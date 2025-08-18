Am Sonn­tag­abend muss­ten eine 44-jäh­ri­ge Wie­ne­rin und ihr 19-jäh­ri­ger Sohn vom Traun­stein geret­tet werden.

Die bei­den waren beim Abstieg in Schwie­rig­kei­ten gera­ten, nach­dem die Frau panik­ar­ti­ge Zustän­de erlitt.

Auf­stieg und Rast am Gipfel

Die ukrai­ni­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge und ihr Sohn aus Wien reis­ten am 17. August 2025 mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln nach Gmun­den und star­te­ten um 10:55 Uhr ihre Berg­tour über den Mai­ralm­steig. Nach einer Rast auf der Gmund­ner­hüt­te mach­ten sie sich gegen 16 Uhr an den Abstieg über den Natur­freun­desteig. Aus­ge­rüs­tet waren sie ledig­lich mit klei­nen Ruck­sä­cken und Turnschuhen.

BRD Gmun­den

Panik beim Abstieg

Gegen 19:30 Uhr, nach rund 3,5 Stun­den Abstieg, erlitt die Frau auf einer See­hö­he von 930 Metern panik­ar­ti­ge Zustän­de. Sie konn­te sich nicht mehr vor­wärts oder rück­wärts bewe­gen. Ihr Sohn setz­te dar­auf­hin den Alpin-Not­ruf 140 ab, wodurch der Berg­ret­tungs­dienst Gmun­den sowie die Alpin­po­li­zei alar­miert wurden.

Ret­tung kurz vor Ein­bruch der Dunkelheit

Auf­grund der Däm­me­rung wur­de auch der Poli­zei­hub­schrau­ber aus Salz­burg ange­for­dert. Wäh­rend Berg­ret­ter bereits zum Ein­satz­ort auf­stie­gen, gelang es der Hub­schrau­ber-Crew, Mut­ter und Sohn mit­tels varia­blem Tau auf­zu­neh­men und um 20:33 Uhr sicher ins Tal zu brin­gen – unmit­tel­bar vor Ein­bruch der Dunkelheit.

BRD Gmun­den

Erschöp­fung, aber unverletzt

Im Tal zeig­te die 44-Jäh­ri­ge star­ke Erschöp­fung und konn­te sich kaum auf den Bei­nen hal­ten. Ihr Sohn war leicht unter­kühlt, blieb ansons­ten aber wohl­auf. Bei­de blie­ben unver­letzt und tra­ten dank­bar die Heim­rei­se nach Wien an.

Quel­le: LPD OÖ