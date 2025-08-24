Frei­tag­abend kam es im Bezirk Gmun­den zu einer groß­an­ge­leg­ten Such­ak­ti­on nach einer abgän­gi­gen 75-jäh­ri­gen Frau aus einem Pfle­ge­wohn­heim. Sogar der Poli­zei­hub­schrau­ber stand im Ein­satz, bevor die Frau schließ­lich durch einen Poli­zei­hund in Aus­bil­dung gefun­den wer­den konnte.

Bewohnerin aus Pflegeheim abgängig

Eine Kran­ken­pfle­ge­rin mel­de­te am Frei­tag gegen 18 Uhr, dass eine 75-jäh­ri­ge Bewoh­ne­rin eines Pfle­ge­wohn­hei­mes erneut abgän­gig sei. Ers­te Nach­schau­en an den übli­chen Auf­ent­halts­or­ten blie­ben jedoch erfolg­los, wes­halb der Such­ra­di­us erwei­tert wurde.

Polizeihubschrauber und Diensthundestreife im Einsatz

Da die Suche bis­lang ohne Erfolg blieb, wur­den zusätz­lich eine Poli­zei­dienst­hun­de­strei­fe sowie der Poli­zei­hub­schrau­ber Libel­le ange­for­dert, um das Gebiet abzusuchen.

Erfolg durch Hund in Ausbildung

Kurz nach 20 Uhr kam schließ­lich die ent­schei­den­de Mel­dung: Eine Dienst­hun­de­füh­re­rin, die ihren jun­gen Poli­zei­hund – offi­zi­ell noch in Aus­bil­dung und nicht Teil der Such­ak­ti­on – gera­de aus­lau­fen ließ, konn­te die Abgän­gi­ge auf­spü­ren. Die Frau war unver­letzt und wur­de dem Pfle­ge­per­so­nal übergeben.

Quel­le: LPD OÖ