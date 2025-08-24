Freitagabend kam es im Bezirk Gmunden zu einer großangelegten Suchaktion nach einer abgängigen 75-jährigen Frau aus einem Pflegewohnheim. Sogar der Polizeihubschrauber stand im Einsatz, bevor die Frau schließlich durch einen Polizeihund in Ausbildung gefunden werden konnte.
Bewohnerin aus Pflegeheim abgängig
Eine Krankenpflegerin meldete am Freitag gegen 18 Uhr, dass eine 75-jährige Bewohnerin eines Pflegewohnheimes erneut abgängig sei. Erste Nachschauen an den üblichen Aufenthaltsorten blieben jedoch erfolglos, weshalb der Suchradius erweitert wurde.
Polizeihubschrauber und Diensthundestreife im Einsatz
Da die Suche bislang ohne Erfolg blieb, wurden zusätzlich eine Polizeidiensthundestreife sowie der Polizeihubschrauber Libelle angefordert, um das Gebiet abzusuchen.
Erfolg durch Hund in Ausbildung
Kurz nach 20 Uhr kam schließlich die entscheidende Meldung: Eine Diensthundeführerin, die ihren jungen Polizeihund – offiziell noch in Ausbildung und nicht Teil der Suchaktion – gerade auslaufen ließ, konnte die Abgängige aufspüren. Die Frau war unverletzt und wurde dem Pflegepersonal übergeben.
Quelle: LPD OÖ
Schreibe einen Kommentar