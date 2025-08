Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Prit­schen­wa­gen und einem LKW samt Anhän­ger hat sich Frei­tag­früh auf der A1 West­au­to­bahn bei Laa­kir­chen ereignet.

Der fol­gen­schwe­re Unfall pas­sier­te Frei­tag­früh auf der A1 West­au­to­bahn zwi­schen der Auto­bahn­auf­fahrt Laa­kir­chen-Ost und der Auto­bahn­ab­fahrt Laa­kir­chen-West, in Fahrt­rich­tung Salz­burg, im Gemein­de­ge­biet von Laa­kir­chen. Ein Len­ker eines Prit­schen­wa­gens krach­te aus noch unbe­kann­ter Ursa­che in das Heck eines LKW-Anhängers.

Len­ker im Unfall­wrack eingeklemmt

Die Fah­rer­ka­bi­ne des Prit­schen­wa­gens wur­de dabei schwer beschä­digt, der Len­ker war dar­in ein­ge­klemmt. Die Feu­er­wehr muss­te den ein­ge­klemm­ten Len­ker mit­tels hydrau­li­scher Ret­tungs­ge­rä­te befrei­en. Er wur­de nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung an der Unfall­stel­le ins Kli­ni­kum gebracht. Die Feu­er­wehr unter­stütz­te in wei­te­rer Fol­ge gemein­sam mit dem Stre­cken­dienst der ASFI­NAG bei den Auf­räum­ar­bei­ten an der Unfall­stel­le. Der LKW-Len­ker blieb ers­ten Anga­ben nach unverletzt.

Die A1 West­au­to­bahn war in Fahrt­rich­tung Salz­burg zwi­schen der Auto­bahn­auf­fahrt Laa­kir­chen-Ost und der Auto­bahn­ab­fahrt Laa­kir­chen-West, im Bereich der Unfall­stel­le, für etwa ein­ein­halb Stun­den nur auf der Über­hol­spur pas­sier­bar. Es bil­de­te sich ein rund drei Kilo­me­ter lan­ger Rück­stau vor der Unfallstelle.

