Eine Rei­se­grup­pe mit 56 Per­so­nen des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt mach­te sich mit Bus­rei­sen FRÖCH Laa­kir­chen am Diens­tag 19.8.2025 auf den Weg Rich­tung Gos­au. Ziel war die Zwie­sel­alm mit dem Gast­haus Son­nen­alm auf ca. 1600 Meter See­hö­he, hoch über dem Gosautal.

Vor­weg ein herz­li­ches Dan­ke­schön an das Bus­un­ter­neh­men Fröch Laa­kir­chen und an die Wirts­leu­te auf der Son­nen­alm, die ein Vor­ver­le­gen des Aus­flu­ges von geplant 21.8.2025 auf 19.8.2025 auf­grund der schlech­ten Wet­ter­aus­sich­ten unkom­pli­ziert mög­lich machten.

Mit der Gos­au­kamm­bahn ging die Fahrt bei Traum­wet­ter auf die Zwie­sel­alm und von dort mit einer gemüt­li­chen Wan­de­rung hin­auf auf die Son­nen­alm, wo die gro­ße Rei­se­grup­pe herz­lich emp­fan­gen wur­de. Das vor­be­stell­te Bratl in da Rein war auf der Son­n­en­ter­as­se ein Gedicht und die Aus­sicht bedurf­te kei­ner Erklä­rung. Vie­le Mit­rei­sen­de nutz­ten den Nach­mit­tag bis zur Tal­fahrt für eine Wan­de­rung wäh­rend ande­re Teil­neh­mer den Nach­mit­tag ein­fach nur genos­sen haben.

Ent­spannt ging es mit der Bahn wie­der tal­wärts und mit vie­len schö­nen Ein­drü­cken mit dem Bus zurück nach Gschwandt. Herz­li­chen Dank an die Rei­se­lei­te­rin Hei­di Hampl und Peter Forst für die per­fek­te Orga­ni­sa­ti­on! So schön kann Pen­si­on sein!