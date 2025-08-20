Eine Reisegruppe mit 56 Personen des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt machte sich mit Busreisen FRÖCH Laakirchen am Dienstag 19.8.2025 auf den Weg Richtung Gosau. Ziel war die Zwieselalm mit dem Gasthaus Sonnenalm auf ca. 1600 Meter Seehöhe, hoch über dem Gosautal.
Vorweg ein herzliches Dankeschön an das Busunternehmen Fröch Laakirchen und an die Wirtsleute auf der Sonnenalm, die ein Vorverlegen des Ausfluges von geplant 21.8.2025 auf 19.8.2025 aufgrund der schlechten Wetteraussichten unkompliziert möglich machten.
Mit der Gosaukammbahn ging die Fahrt bei Traumwetter auf die Zwieselalm und von dort mit einer gemütlichen Wanderung hinauf auf die Sonnenalm, wo die große Reisegruppe herzlich empfangen wurde. Das vorbestellte Bratl in da Rein war auf der Sonnenterasse ein Gedicht und die Aussicht bedurfte keiner Erklärung. Viele Mitreisende nutzten den Nachmittag bis zur Talfahrt für eine Wanderung während andere Teilnehmer den Nachmittag einfach nur genossen haben.
Entspannt ging es mit der Bahn wieder talwärts und mit vielen schönen Eindrücken mit dem Bus zurück nach Gschwandt. Herzlichen Dank an die Reiseleiterin Heidi Hampl und Peter Forst für die perfekte Organisation! So schön kann Pension sein!
