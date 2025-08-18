Ein kurioser, aber folgenschwerer Unfall hat sich am Freitagnachmittag in Oberhofen am Irrsee ereignet. Weil ein Huhn die Straße überquert hat, kam am Freitagnachmittag ein Rennradfahrer in Oberhofen am Irrsee schwer zu Sturz.
Der 62-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung war am 15. August 2025 gegen 17:05 Uhr mit seinem Rennrad bergab in Richtung Höhenroith unterwegs, als in einer Linkskurve plötzlich ein Huhn die Straße querte.
Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Henne. Er kam daraufhin schwer zu Sturz und erlitt erhebliche Verletzungen. Mit dem Notarzthubschrauber wurde er ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Das Huhn überlebte den Zusammenstoß nicht, das Rennrad wurde nur leicht beschädigt.
Quelle: Polizei OÖ
