Ein kurio­ser, aber fol­gen­schwe­rer Unfall hat sich am Frei­tag­nach­mit­tag in Ober­ho­fen am Irr­see ereig­net. Weil ein Huhn die Stra­ße über­quert hat, kam am Frei­tag­nach­mit­tag ein Renn­rad­fah­rer in Ober­ho­fen am Irr­see schwer zu Sturz.

Der 62-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung war am 15. August 2025 gegen 17:05 Uhr mit sei­nem Renn­rad berg­ab in Rich­tung Höhen­roith unter­wegs, als in einer Links­kur­ve plötz­lich ein Huhn die Stra­ße querte.

Der Mann konn­te nicht mehr aus­wei­chen und kol­li­dier­te mit der Hen­ne. Er kam dar­auf­hin schwer zu Sturz und erlitt erheb­li­che Ver­let­zun­gen. Mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber wur­de er ins Kran­ken­haus nach Salz­burg geflo­gen. Das Huhn über­leb­te den Zusam­men­stoß nicht, das Renn­rad wur­de nur leicht beschädigt.

Quel­le: Poli­zei OÖ