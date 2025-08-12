Die Basis für ein gelun­ge­nes Natur­er­leb­nis ist immer ein eini­ger­ma­ßen intak­ter Natur­raum und ein rück­sichts­vol­les Ver­hal­ten der Erho­lungs­su­chen­den – dies in den Vor­der­grund zu rücken, ist das Ziel der Natur­freun­de Initia­ti­ve “Respect Natu­re”, die wir gemein­sam mit den Natur­freun­den Inter­na­tio­na­le und der Natur­freun­de­ju­gend mit Unter­stüt­zung der Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te als öster­rei­chi­sches Pilot­pro­jekt umset­zen und in den nächs­ten Jah­ren inter­na­tio­nal aus­wei­ten wollen.

Unter dem Slo­gan „WeRe­spect­Na­tu­re” steht “Fair Play in der Natur” im Zen­trum der Akti­vi­tä­ten. Neben Aktio­nen zur Bewusst­seins­bil­dung sind auch regio­na­le Pilot­pro­jek­te geplant, bei denen gemein­sam mit den Grund­be­sit­ze­rIn­nen kon­kre­te Lösungs­an­sät­ze für die in der Regi­on vor­herr­schen­den Kon­flikt­fel­der ent­wi­ckelt wer­den. Auch die Natur­freun­de Ohls­dorf unter der Vor­sit­zen­den Sil­via Huf­nagl und Gebiets­vor­sit­zen­der Salz­kam­mer­gut und Funk­tio­när der Natur­freun­de Ohls­dorf Man­fred Spitz­bart haben sich die­ser Akti­on ange­nom­men und in den letz­ten Tagen im Orts­teil Ehren­feld ent­spre­chen­de Hin­weis­ta­feln ent­lang des Wan­der­we­ges angebracht.

“Wir beschlos­sen mit posi­ti­ver Kom­mu­ni­ka­ti­on und kon­kre­ten Hand­lungs­an­wei­sun­gen zur Ver­mei­dung von Abfall bei­zu­tra­gen sowie auch all­ge­mei­ne Tipps zu einem rück­sichts­vol­len Auf­ent­halt in der Natur für die Men­schen vor Ort bereit­zu­stel­len. Als Ziel­grup­pe haben wir ins­be­son­de­re die Jüngs­ten unter uns aus­er­ko­ren, um hier den Grund­stein für ein acht­sa­mes Ver­hal­ten zu legen und die ange­spro­che­nen The­men zugleich auch in den Fami­li­en zu ver­an­kern. Die hier ange­brach­ten Tafeln sol­len ver­deut­li­chen, wie lan­ge jeg­li­cher Abfall die Umwelt bis zu 1000 Jah­re belas­tet. Allei­ne ein Ziga­ret­ten­stum­mel braucht 10–15 Jah­re um zu ver­rot­ten und ent­hält bis zu 4000 Schad­stof­fe und ver­un­rei­nigt 40–60 Liter Grund­was­ser“, so Man­fred Spitz­bart im Gespräch. Auch die Bür­ger­meis­te­rin von Ohls­dorf Ines Mir­la­cher und die Vor­sit­zen­de der Nat­rufreun­de Ohls­dorf Sil­via Huf­nagl ste­hen voll hin­ter die­ser Akti­vi­tät und hof­fen damit zur Ver­mei­dung von Abfall einen Bei­trag geleis­tet zu haben. Wir leben in einem so wun­der­schö­nen Land und haben die Pflicht, die­ses Land auch für unse­re Nach­welt zu erhal­ten. Dies kön­nen wir nur gemein­sam und mit ent­spre­chen­der Rück­sicht schaf­fen! Also Müll nicht ein­fach weg­wer­fen, son­dern fach­ge­recht ent­sor­gen. Das sind wir unse­rer Umwelt schuldig!