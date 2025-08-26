Bei der Wie­ner Lan­des­meis­ter­schaf­ten am 15.8.2025 in Höhn­hart war Schi­sprung­ta­lent Valen­ti­na Wei­din­ger aus Gmun­den mit 146 Teil­neh­me­rin­nen aus ganz Öster­reich und Ungarn am Start. Auch dort bewies die 10 jäh­ri­ge Gmund­ne­rin ihr Talent. Valen­ti­na beleg­te in ihrer Klas­se bei den Mäd­chen 2 mit 2 mal 27,5 m mit gro­ßem Abstand zur Zweit­plat­zier­ten sou­ve­rän Platz 1.

Anschlie­ßend durf­te Valen­ti­na auch in der nächst­hö­he­ren Klas­se (in der sie erst nächs­tes Jahr sprin­gen wird) star­ten. Auf der K55 Meter Schan­ze der älte­ren Mäd­chen in der Schü­le­rin­nen Klas­se konn­te sie mit 45 m und 43,5 m den sen­sa­tio­nel­len 2. Platz errei­chen. Und dies bei ihrem ers­ten Bewerb auf den gro­ßen Schan­zen in Kon­kur­renz mit den durch­aus älte­ren Mädchen.

Die ers­ten Trai­nings­sprün­ge auf den grö­ße­ren Schan­zen star­te­te sie im Juni 2025. Dies zeigt, dass ihre Trai­nings­kur­ve steil nach oben zeigt und erwar­tet Hoff­nung für die fol­gen­den Bewer­be im Herbst. Was kann Valen­ti­na noch brem­sen? „Nichts, da ich ein­fach den Schi­sprung­sport lie­be und alles machen wer­de, um ganz nach oben zu kom­men. Und da hält mich nichts zurück!“, so eine sehr ent­schlos­sen wir­ken­de Sport­le­rin Valen­ti­na Wei­din­ger im Gespräch, die als Vor­bild Andre­as Gold­ber­ger hat und von ihm auch qua­si ent­deckt wurde.

Wei­ter so Valen­ti­na, wir wer­den dei­nen Weg sicher ver­fol­gen und hof­fent­lich noch viel von dir berich­ten können.