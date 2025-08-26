Bei der Wiener Landesmeisterschaften am 15.8.2025 in Höhnhart war Schisprungtalent Valentina Weidinger aus Gmunden mit 146 Teilnehmerinnen aus ganz Österreich und Ungarn am Start. Auch dort bewies die 10 jährige Gmundnerin ihr Talent. Valentina belegte in ihrer Klasse bei den Mädchen 2 mit 2 mal 27,5 m mit großem Abstand zur Zweitplatzierten souverän Platz 1.
Anschließend durfte Valentina auch in der nächsthöheren Klasse (in der sie erst nächstes Jahr springen wird) starten. Auf der K55 Meter Schanze der älteren Mädchen in der Schülerinnen Klasse konnte sie mit 45 m und 43,5 m den sensationellen 2. Platz erreichen. Und dies bei ihrem ersten Bewerb auf den großen Schanzen in Konkurrenz mit den durchaus älteren Mädchen.
Die ersten Trainingssprünge auf den größeren Schanzen startete sie im Juni 2025. Dies zeigt, dass ihre Trainingskurve steil nach oben zeigt und erwartet Hoffnung für die folgenden Bewerbe im Herbst. Was kann Valentina noch bremsen? „Nichts, da ich einfach den Schisprungsport liebe und alles machen werde, um ganz nach oben zu kommen. Und da hält mich nichts zurück!“, so eine sehr entschlossen wirkende Sportlerin Valentina Weidinger im Gespräch, die als Vorbild Andreas Goldberger hat und von ihm auch quasi entdeckt wurde.
Weiter so Valentina, wir werden deinen Weg sicher verfolgen und hoffentlich noch viel von dir berichten können.
