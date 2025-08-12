Wenn am Atter­see die Boo­te zur „Around Alo­ne Atter­see“ auf­bre­chen, ist jede Ent­schei­dung Sache des Ein­zel­nen – kei­ne Aus­re­den, kei­ne Dis­kus­sio­nen, kein ande­rer ist schuld am Feh­ler der gemacht wur­de. Das Regat­ta-For­mat geht in mitt­ler­wei­le bereits in die drit­te Run­de. Die Her­aus­for­de­rung dabei ist es, den Atter­see allei­ne segelnd zu umrun­den und das auf Boo­ten, die nor­ma­ler­wei­se eine mehr­köp­fi­ge Crew benötigen.

Vom Start vor dem Uni­on-Yacht-Club Atter­see geht es über die Wet­ter­bo­jen bei Stock­win­kel und Kam­mer zurück zum Aus­gangs­punkt. Bei guten Bedin­gun­gen lässt sich der Kurs in etwa 2 ½ Stun­den absol­vie­ren, bei wenig Wind kann es deut­lich län­ger dauern.

Dank GPS-Track­ing ist das Solo-Ren­nen auch für Zuschauer*innen an Land mit­zu­ver­fol­gen. Zuge­las­sen sind aus­schließ­lich unken­ter­ba­re Kiel­boo­te, auch Schwimm­wes­ten­pflicht besteht für alle Segler*innen.

Ers­tes Boot im Ziel war im letz­ten Jahr Harald Schuh mit einer Esse 850 in 3 Stun­den und 40 Minu­ten. Mit einem schnel­len Boot vor­ne zu sein, ist gut, bedeu­tet aber nicht, dass man im Ver­gleich zu Segler*innen, die auf lang­sa­me­ren Boo­ten unter­wegs waren, bes­ser gese­gelt ist. Daher wer­den die Zei­ten nach Yard­stick kor­ri­giert, womit die­se Unter­schie­de berück­sich­tigt wer­den. Nach die­ser berech­ne­ten Zeit gewann Mar­tin Mayr­ho­fer, der mit einer a27 als 3. Boot ins Ziel kam. Er hat­te nach berech­ne­ter Zeit einen Vor­sprung von etwa 5 Minu­ten auf den ers­ten im Ziel.

Was uns, als Ver­an­stal­ter von den Segler*innen unter­schei­det? Wir haben jeman­den an Bord, der nicht steu­ert, son­dern sicht­bar macht: EPA­ME­DIA unter­stützt uns bereits das drit­te Mal als Haupt­spon­sor und sorgt dafür, dass „Around Alo­ne Atter­see“ über die See­ufer hin­aus sei­ne Wel­len schlägt.