In Alt­müns­ter kam es in der Nacht auf Mitt­woch zu einem Feu­er­wehr­ein­satz in einem Hotel. Star­ke Rauch­ent­wick­lung, aus­ge­löst durch einen tech­ni­schen Defekt an der Hack­schnit­zel­an­la­ge, mach­te ein rasches Ein­grei­fen not­wen­dig. Die rund 70 Hotel­gäs­te konn­ten das Gebäu­de recht­zei­tig ver­las­sen, ver­letzt wur­de niemand.

Kurz nach Mit­ter­nacht, um 0:19 Uhr, wur­de die Feu­er­wehr Alt­müns­ter zu einem Brand­ver­dacht alar­miert. Auf­grund einer Fehl­funk­ti­on an der Hack­schnit­zel­an­la­ge ver­brann­te das Heiz­gut nicht voll­stän­dig, son­dern glos­te nur. Dich­ter Rauch zog durch das Trep­pen­haus und führ­te zum Ein­satz der Feuerwehr.

Gäste in Sicherheit

Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te befan­den sich bereits alle 70 Gäs­te des Hotels im Frei­en auf der Terrasse.

Die Feu­er­wehr rück­te mit 12 Kräf­ten unter schwe­rem Atem­schutz an, räum­te den Brenn­raum des Heiz­kes­sels aus und lösch­te die Glut­stö­cke im Frei­en. Heiz­raum und Trep­pen­haus wur­den mit einem Akkulüf­ter rauch­frei gemacht.

Erschwerte Bedingungen für die Einsatzkräfte

Enge Platz­ver­hält­nis­se im Kel­ler, hohe Tem­pe­ra­tu­ren und die müh­sa­me Ent­sor­gung des nicht ver­brann­ten Heiz­guts erschwer­ten den Ein­satz. Das Mate­ri­al muss­te in klei­nen Behäl­tern nach drau­ßen gebracht und dort gelöscht werden.

Einsatzende in den frühen Morgenstunden

Für die Gäs­te bestand zu kei­ner Zeit unmit­tel­ba­re Gefahr. Den­noch war der Ein­satz erfor­der­lich, um Scha­den und Gefah­ren zu ver­hin­dern. Gegen 3 Uhr war der Ein­satz been­det und das Hotel konn­te bald wie­der in den Nor­mal­be­trieb über­ge­hen, berich­tet die Feu­er­wehr Altmünster.



